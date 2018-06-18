Тимошенко cравнялась с Ахметовым, Шуфрич – скандальнее Омельченко

Янукович проиграл Пинзенику, Богословская опередила Азарова… Вакарчук такой же, как Ян Табачник… Среди регионалов нашелся бедняк... Есть ли люди преданнее Турчинова... Оценки кандидатов по 10-бальной шкале

Экспертные опросы, проведенные УНИАН, показали, что среди фаворитов нынешней избирательной кампании наибольшей публичностью отличается Блок “Наша Украина – Народная самооборона”, наибольшей самостоятельностью, в частности и финансовой, может похвастаться Партия регионов, наибольшую преданность лидеру демонстрирует Блок Юлии Тимошенко.

Наверное, эти банальности, которые прямо вытекают из интегрированных показателей нашего опроса, особенной ценности не представляют. Но вся интрига – в деталях.

Мы поставили целью дать как можно более объективную оценку каждой из крцпнейших политических сил, которые досрочно борются за кресла в парламенте. Для этого избрали десять очень разношерстных экспертов, которых попросили оценить по десятибалльной системе каждого кандидата из первой двадцатки согласно десяти критериям: публичность, самостоятельность, узнаваемость, финансовые возможности, верность идеям партии, преданность лидеру, чистота (нескандальность), социальная активность, интеллектуальный уровень, свежесть. Интересными оказались как оценки относительно каждого из депутатов, так и общие оценки партий по избранным критериям.

Почему мы избрали именно двадцать первых фамилий? По нашему мнению, двух десятков лиц списка довольно, чтобы получить более-менее адекватное представление обо всем списке, по крайней мере в плане сопоставления разных сил между собой. И в то же время – достаточно мало, чтобы не утомить экспертов, которые могут и не знать всех 450 кандидатов из каждого списка.

Нашими экспертами выступили (в алфавитном порядке) Денис Богуш (президент агентства “Bohushcommunication”), Алексей Гарань (научный директор школы политической аналитики, профессор Киево-могилянской академии), Владимир Головко (руководитель Центра политического анализа), Андрей Ермолаев (директор Центра социальных исследований “София”), Вадим Карасев (директор Института глобальных стратегий), Светлана Конончук (руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований), Владимир Лупаций (исполнительный директор Центра социальных исследований “София”), Владимир Маленкович (директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований), Михаил Погребинский (директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии), Владимир Фесенко (председатель правления Центра прикладных и политических исследований “Пента”).

ПУБЛИЧНОСТЬ Янукович проиграл Пинзенику, Богословская опередила Азарова

(Результаты экспертного оценивания смотрите тут)

Обращаясь к экспертам, мы коротко объяснили: под понятием “публичность” имеем в виду “способность лица решать политические, экономические, партийные и тому подобные вопросы открыто, публично”.

НУ-НС наиболее публичным оказался, конечно, номер первый списка Юрий Луценко (8,8 балла; здесь и дальше подается средняя оценка в данной категории), дальше идут – “океанист” Вакарчук (7,8), лидер “Нашей Украины” Кириленко (7,7) и министр обороны Гриценко (7,7).

Совсем не публичной признана дочка погибшего Юрия Оробця Олеся Оробець, которая среди колег-нунсовцев набрала в этой категории рекордно мало баллов, – 2,8. По-видимому, потому, что о ней вообще мало что известно. Не слишком публичными признали руководителя (почетного?) “Сельских вестей” Иван Сподаренко (5,1) и “олигарха” Давид Жванию (5,2). Интересно, что лидера Руха Бориса Тарасюка (7,5) считают болем публичным, чем журналиста Арьева (7,3) и лидера УНП Костенко (7,1).

Абсолютным лидером публичности среди всех кандидатов в депутаты стала Юлия Тимошенко, которая набрала в этой категории 9,5 балла. Второй БЮТ после нее – Томенко (8,1), который отстает от “нунсовского” Луценко, но опережает Кириленко. Далее одинаковый балл публичности разделяют заместитель Юлии Владимировны Турчинов (7,6) и лидер ПРП Пинзеник (7,6), которые однако чуть-чуть не дотягивают до также оранжевых Кириленко–Гриценко.

В БЮТменее всего публичными эксперты признали бывшего командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Петрука (3,1) (очевидно, его прежняя работа не предусматривала публичности), ректора Луганского педуниверситета Курила (3,3), пенсионера Кирильчука (3,9) и экс-городского голову Сквиры 26-летнего Суслова (3,9). Не слишком отстают от них в рейтинге непубличности от них аграрий Сас (4,0) и специалист по научному коммунизму и сельскому хозяйству Зубов (4,0). Все они депутаты Верховной рады пятого созыва.

Такие как журналист Шевченко (7,2) и бывший “унаунсовец” Шкиль (7,2) уравнялись в публичности. Борец с мафией Григорий Омельченко набрал 6,7 балла, профсоюзный деятель Волинець – 5,9.

ПР наиболее публичными оказались Тарас Чорновил (8,3) и министр чрезвычайных ситуаций Шуфрич (8,2). Лидер блока Янукович (7,5) не дотягивает даже до уровня Турчинова–Пинзеника, Кириленко–Гриценко. Руководительница парламентской фракции Богатирева (7,5) идет нога в ногу с лидером.

Абсолютную непубличность среди всех кандидатов проявил экс-директор Енакиевского металлургического завода Литвинов (2,4). Очень непубличными в рядах ПР считают также бывшего и.о. премьер-министра Звягильского (2,9), бывшего директора завода “Стирол” в Горливке Янковского (3,0). Конечно, все трое были депутатами розпущеного парламента.

Заместитель министра юстиции, которая когда-то пламенно боролась с “азаровщиной”, Богословская (7,3) по показателю публичности значительно опережает первого вице-премьера Азарова (5,5), вице-премьера Клюева (4,6), вице-премьера Рыбака (4,2) и отставного вице-премьера – директора донецкого завода “Норд” Ландыка (4,0). Ахметов получил далеко не самую низкую оценку публичности – 3,9.

В целом “Наша Украина – Народная самооборона” получила за публичность наивысший средний балл – 6,7, Блок Юлии Тимошенко – 5,7, Партия регионов – 5,1.

УЗНАВАЕМОСТЬ Вакарчук такой же, как Ян Табачник, а Звягильский – как Жвания (Результаты экспертного оценивания смотрите тут)

На первый взгляд, этот критерий мало чем отличается от “публичности”, однако это не совсем так, о чем, собственно, и свидетельствуют полученные результаты.

Мы понимаем под узнаваемостью “известность для широкой публики, главным образом для “своих” избирателей”. Этот показатель действительно интересно сопоставлять с публичностью.

Узнаваемость Луценко, которая является самой высокой среди двадцатки списка НУ–НС, эксперты оценили в 9,3 балла (его публичность, напомним, – 8,8). Узнаваемость превышает публичность также у Вакарчука – 8,3 против 7,8, у бывшего киевского мэра Александра Омельченко – 8,1 против 6,1 (!), Тарасюка – 7,9 против 7,5, Ольги Герасимьюк – 7,7 против 7,1. Достаточно узнаваемыми считаются Гриценко (7,4), Катеринчук (7,4), Костенко (7,3), Кириленко (7,2 – хотя это и маловато для руководителя партии “Наша Украина”), Яценюк (7,2).

Менее всего узнаваемыми оказались опять же Олеся Оробец (2,7), Сподаренко (3,9) и – со значительным отрывом – бывший функционер ЦИК Князевич (5,1). Жванию узнают немножко лучше (5,3).

У бютовцев ситуация с этим критерием несколько хуже. Абсолютно узнаваемой, то есть лидером в этой категории среди всех кандидатов, оказалась также Юлия Тимошенко – 9,9. Очень узнаваемыми эксперты считают Турчинова (8,0) и Пинзеника (8,0). Дальше идут Томенко (7,6) и Шкиль (7,1). Интересно, что они оба менее узнаваемы, чем публичны. Томенко более публичный чем Турчинов и Пинзеник, но менее узнаваемый, чем они же. Бывшего тележурналиста Шевченко (6,7) узнают лучше, чем нунсовца Арьева (6,1) из “Закрытой зоны”, но чуже чем журналистку-нашеукраинку Герасимьюк (7,7).

Среди бютовцев пасут задних в этом отношении те же депутаты ВР пятого созыва Курило (2,6), Кирильчук (3,0), Петрук (3,1), Суслов (3,1), Сас (3,1).

Партия регионов дала второго лидера узнаваемости, который наступает на пятки Тимошенко: Янукович получил 9,7 балла. Однако его “узнаваемость” очень оторвалась от его же “публичности” (7,5). В целом эта черта является характерной для регионалов: Азаров – 7,4 (узнаваемость) против 5,5 (публичность), Ахметов – 7,3 против 3,9, Звягильский – 5,3 против 2,9, Колесников – 6,3 против 5,3, Рыбак – 5,2 против 4,2, Клюев – 5,4 против 4,6, отставной генпрокурор “донецких” Васильев – 5,0 против 4,1, гармонист Ян Табачник – 8,3 против 6,6. Интересно, что узнаваемость двух шоуменов Вакарчука (НУ–НС) и Я.Табачника (ПР) получила одинаковый балл – 8,3. Звягильский (ПР) сравнялся со Жванией (НУ–НС) – 5,3.

Очень узнаваемыми оказались Шуфрич (8,8), Чорновил (8,4) и тот же Ян Табачник (8,3). Хорошо узнают также Богатыреву (7,9), Азарова (7,4), Богословскую (7,3), Ахметова (7,3).

Менее всего узнаваемы в ПР – тот же экс-директор завода Литвинов (2,3), который стал абсолютным античемпионом в этой номинации, и со значительным отрывом экс-директор Янковский (4,0) и еще один бывший директор (Новокраматорского машиностроительного завода) Скудар (4,4).

Как видим, в целом в категории “узнаваемость” лидирует НУ–НС – 6,6 балла. Дальше идет ПР – 6,1. Замыкает ряд БЮТ – 5,3. Места здесь распределились несколько иначе, чем в категории “публичность”. Регионалы оказались менее публичными, зато более узнаваемыми, чем бютовцы. Обе оранжевых силы больше публичные, чем узнаваемые, – в отличие от “донецких”, которые намного менее публичные, чем узнаваемые.

ЧИСТОТА (НЕСКАНДАЛЬНОСТЬ) Шуфрич более скандальный, чем Александр Омельченко

(Результаты экспертного оценивания смотрите тут)

Эксперты получили от нас такое объяснение этой категории: “степень незапятнанности лица; чем выше оценка – тем меньше “скандальности”; “нуль” – абсолютная скандальность”. Оценки в этой категорией должны были, кроме всего прочего, в известной мере “компенсировать” низкие баллы мало раскрученным (“непубличным” и “неузнаваемым”) лицам. Ведь не известный широкой общественности политик, лишен шлейфа скандальности в ее глазах.

Менее всего запятнанными среди представителей НУ–НС оказались министр обороны Гриценко (8,6), Вакарчук (8,6) и Олеся Оробець (7,8). Достаточно “чистыми” эксперты считают также Яценюка (7,7), Герасимьюк (7,7), общественную деятельницу Григорович (7,7), Князевича (7,6), экс- юриста-кинаховца Онищука (7,6).

Самыми скандальными оказались отставной мэр Киева Александр Омельченко (3,7), Давид Жвания (4,1) и Юрий Луценко (5,8). Кириленко тоже выглядит достаточно “целомудренным” – 7,3.

В БЮТ “чистотой” выделяются Курило (8,2), Кирильчук (7,9), Шевченко (7,8), Петрук (7,7) (Шевченко здесь единственный из публичных людей).

Наименьшей “добродетелью” в этом плане, однако, отмечается сама Юлия Тимошенко (4,3). Дальше идут экс- социалист Винский (4,9) и Турчинов (5,0). Не очень отстают от двух последних Григорий Омельченко (5,1) и Шкиль (5,2). Остальная часть БЮТа проявила умеренную скандальность, в частности Томенко и Пинзеник – по 6,3, получили такую же оценку, как и нунсовец Тарасюк.

В рядах Партии регионов эксперты обнаружили “чистоту” лишь у Литвинова (7,9). Далее – с большим отрывом – идет Ян Табачник (7,0).

Абсолютный лидер скандальности среди представителей всех сил – Нестор Шуфрич (3,0). Из “донецких” сканадальной репутацией располагает также Янукович (4,1), бывший председатель Донецкого облсовета – бизнесмен Колесников (4,1), Ахметов (4,3), Клюев (4,4), Звягилский (4,5), Азаров (4,9), Васильев (4,9). Интересно, что Юлия Тимошенко в плане запятнанности стоит на одной ступени с Ахметовым. А нашеукраинец-самозащитник Жвания разделил показатель скандальности с Януковичем–Колесниковым. От них всех выгодно отличается Богатырева (6,8). Ее можно сопоставить с другой дамой – нашеукраинкой Ляпиной (7,0).

Наивысший интегрированный показатель чистоты получила НУ–НС – 6,9. БЮТ оценен в 6,4 балла. ПР оказалась наиболее запятнанной – 5,5.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ Тимошенко дважды сравнялась с Ахметовым (Результаты экспертного оценивания смотрите тут)

Речь идет о “способности политика принимать самостоятельные решения, в частности, вопреки воле лидера, финансового донора политической силы, а также большинства”.

В НУ–НС, как показывают результаты опроса, действительно самостоятельной фигурой считается Жвания (7,9), по-видимому, потому, что в свое время он дерзнул объявить о выходе из “Нашей Украины” и не писал заявление о сложении полномочий депутата ВР пятого созыва. Вторым – с определенным отрывом – идет Гриценко (7,0), дальше – Костенко (6,8), Катеринчук (6,6), О.Омельченко (6,6).

Менее всего самостоятельными оказались представительницы слабого пола – Оробец (2,9), Григорович (3,9), Герасимьюк (4,2). Несамостоятельными эксперты считают также Павленко (4,4), Князевича (4,4), Ляпину (4,7), Арьева (4,8).

В БЮТ наибольшую самостоятельность демонстрирует лидер блока Юлия Тимошенко (9,6). Других самостоятельных фигур там не оказалось. Второе место – с относительной “самостоятельностью” – занял Пинзеник (6,4), третье – Винский (6,2). Оба пришли в БЮТ из других политических сил.

Абсолютно не самостоятельными признали Курило (2,8), Суслова (3,3), Кирильчука (3,7), Петрука (3,9). Остальные тоже проявляют мало самостоятельности. Независимость Томенко оценили в 5,7 балла – меньше, чем у “нунсовских” Луценко (6,2), Тарасюка (6,0), Вакарчука (6,3), Катеринчука (6,6). Зато больше, чем в Кириленко (5,2).

В ПР такую же самостоятельность, как и Тимошенко, демонстрирует Ахметов (9,6), они являются рекордсменами в этой номинации. Это второй показатель, который у двух политиков совпадает (у обоих “чистота (нескандальность)” – 4,3). Достаточно самостоятельными эксперты считают Януковича (7,8), Клюева (7,4), Азарова (7,1).

Мало самостоятельности у Литвинова (4,1), Богословской (4,9) и Шуфрича (4,9).

Интересно, что эксперты одинаково оценили самостоятельность регионала Чорновила (5,0), бютовца Григория Омельченко (5,0) и нашеукраинца Ключковского (5,0).

В целом кандидаты от Партия регионов оказались наиболее самостоятельными – 5,9. Дальше идет “Наша Украина – Народная самооборона” – 5,5. Наименьшую самостоятельность проявляют бютовцы – 4,9.

ФИНАНСОВАЯ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ Среди регионалов нашелся бедняк (Результаты экспертного оценивания смотрите тут)

Эта номинация в известной мере связана с “самостоятельностью” в том понимании, что финансово состоятельные люди часто демонстрируют политическую независимость, хотя такая корреляция прослеживается далеко не всегда. Мы понимаем финансовую возможность как “способность лица оплатить свое вхождение в список, определенные акции и тому подобное”. В значительной мере – задавать тон в границах свои политической силы.

Финансово состоятельными в НУ–НС эксперты считают опять же Жванию (8,8), Александра Омельченко (8,3) и – с большим отрывом – Яценюка (6,7).

Низким уровнем финансовой независимости отличаются дамы – Оробец (3,2), Григорович (3,6), Герасимьюк (4,0). А также – Ключковский (4,2), Павленко (4,4), Князевич (4,4).

БЮТ в первой двадцатке из финансово состоятельных фигур выставил лишь Тимошенко (9,3) и Турчинова (7,4). Более-менее обеспеченными можно считать Пинзеника (6,7) Винского (6,0) и Семиногу (6,0).

Среди самых “бедных” – Курило (3,7), бывший дипломат Белорус (3,9) и писатель Таран (3,9).

Совсем другая картина в ПР. Абсолютной финансовой состоятельностью может похвастаться Ахметов (9,8). Дальше идут – Янукович (8,5), Клюев (8,4), Колесников (8,0), Ландык (7,8), экс- директор “Мотор-Сич” Богуслаев (7,5), Янковский (7,5), Азаров (7,4), Скудар (7,4), Звягилский (7,3), Васильев (7,3).

“Бедняк” в двадцатке один – Чорновил (4,0).

Таким образом, убедительным победителем в этой номинации вышла Партия регионов – 7,0 балла. Оранжевые набрали намного меньше: БЮТ – 5,2, НУ–НС – 5,1.

Показательно, что последовательность ПР – БЮТ – НУ, выстроенная в соответствии с финансовой возможностью, совпадает с нынешним раскладом сил в парламенте.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ Тарасюк обошел Костенко (Результаты экспертного оценивания смотрите тут)

Объяснение этой номинации мы дали такое: “инициативность, креативность лица как политика, менеджера, чиновника, общественного деятеля”. Эта категория призвана охватывать понятие “профессиональность”, хотя мы этого слова не употребляли, чтобы не сбить экспертов с толку (на тему профессиональности народного депутата можно долго спорить). Это может быть гражданская, профессиональная, законотворческая, партийная и любая другая социально значимая активность.

Среди нунсовцев активнейшим оказался Луценко (недаром номер первый списка) – 8,6. Дальше – Гриценко (8,1), Кириленко (8,0).

Никакой активности не проявила, конечно, Оробец (2,8). Остальные продемонстрировали умеренную активность. Одинаково по этому критерию оценили Онищука, О.Омельченко и Герасимьюк (по 6,3). Тарасюк (6,7) оказался немного более активным, чем Костенко (6,2).

Излишне говорить, что в БЮТ самой активной является сама Тимошенко (9,2). На втором месте вездесущий Томенко (7,9), далее – Турчинов (7,7).

Наименьшую активность проявила “тройка” Курило (5,0), Зубов (5,0) и Петрук (5,3).

Среди регионалов нет таких активных, как Тимошенко и даже Луценко, зато в целом балл активности достаточно высок. Янукович и Богатырева – одинаково активны (по 7,6), Богословская – 7,4, Ахметов – 7,3.

Малоактивными признаны Звягильский (4,8), Васильев (4,9), Литвинова (5,0).

В целом наиболее социально активными эксперты считают представителей НУ–НС (6,6), БЮТ и ПР в этом плане – на одном уровне (по 6,3).

ВЕРНОСТЬ ИДЕЯМ ПАРТИИ Гриценко – еще более последовательный, чем Луценко и Кириленко

(Результаты экспертного оценивания смотрите тут)

Эту достаточно размытую категорию мы объяснили экспертам так: “идеологическая последовательность, понимание и восприятие стратегических целей собственной политической силы”.

Наивысшую степень идеологической последовательности в рядах НУ–НС обнаружил Гриценко (!) – 8,0, дальше идут партийный лидер Кириленко (7,8), Лиля Григорович (7,6) и Ключковский (7,6). Довольно верными партийным идеалам признаны Павленко (7,3) и Ляпина (7,2).

Наименьшую верность идеям НУ–НС демонстрирует Александр Омельченко (3,8), который стал античемпионом в этой номинации, на втором месте – с большим отрывом – Оробец (5,0), на третьем – Жвания (5,4).

В БЮТ ситуация такова: лидером идеологической последовательности выступает Турчинов (8,2), за ним идет Тимошенко (7,7). Дальше – со значительным отрывом – Белорус (7,0), Шкиль (6,9) и Семинога (6,9).

Самую скромную идеологическую верность эксперты отметили у Винского (5,0) и 26-летнего Суслова (5,0). Не очень последовательны в этом плане Томенко (5,9) и Г.Омельченко (5,9).

Среди регионалов самыми верными собственным идеалам оказались Янукович (7,9), Литвинов (7,8), Янковский (7,5), отставной председатель Луганского облсовета Тихонов (7,5), Азаров (7,4).

Мало верности идеям Партии регионов, если не сказать цинизм, демонстрируют Богословская (4,3), Шуфрич (4,7), а также Васильев (5,4).

Победителем в номинации “верность идеям партии” стала ПР – 6,7. Оранжевые набрали поровну – 6,3.

ПРЕДАННОСТЬ ЛИДЕРУ Есть ли люди преданнее Турчинова

(Результаты экспертного оценивания смотрите тут)

Этот показатель интересно сопоставлять с предыдущим – “верностью идеям партии”. Мы ввели его, чтобы компенсировать недобранные баллы по “идеологической верности”, ведь часть депутатов может прекрасно выполнять свою работу (данные избирателям обещания), руководствуясь именно преданностью своему лидеру и не особенно проникаясь идеологией собственной политической силы.

Преданность лидеру – “личная верность лидеру, восприятие его как лидера”.

В рядах НУ–НС самым преданным своему вождю является Кириленко (8,6). Высокие показатели демонстрируют также Лиля Григорович (8,0), Ключковский (8,0), Павленко (7,9), Луценко (7,8), Герасимьюк (7,7), Гриценко (7,6), Ляпина (7,5).

Менее всего преданными оказались О.Омельченко (4,1), Сподаренко (5,2), Арьев (5,6), Жвания (5,7).

Показательно, что лишь в НУ–НС и ПР есть люди, чья верность партийным идеалам превышает личную преданность лидеру (в БЮТ таких нет!): Гриценко – 8,0 (верность идеям партии) и 7,6 (преданность лидеру); Тарасюк – 6,6 и 6,5; Костенко – 6,3 и 6,2.

У большинства кандидатов – все наоборот: преданность лидеру выше, чем верность идеологическим принципам. Луценко – 7,8 и 6,1; Кириленко – 8,6 и 7,8; Герасимьюк – 7,7 и 6,3; Павленко – 7,9 и 7,3 и тому подобное.

В БЮТ степень личной верности лидеру – значительно выше, чем у коллег из оранжевого лагеря.

Самым пылким почитателем своего лидера среди кандидатов от всех политических сил считают Турчинова – 8,9 (сама Тимошенко как лидер автоматически получила в этой номинации 10,0). Достаточно верным является также Белорус (8,3), Петрук (8,1), Курило (8,0), Волынец (8,0), Семинога (8,0), Кирильчук (8,0).

“Неверных” вообще не заметно. Самую низкую оценку эксперты дали Пинзенику (6,1), Винскому (6,3), Томенко (6,9) и Суслову (6,9).

“Коэффициент” превышения личной преданности над идеологической последовательностью в БЮТ очень высокий: Томенко – 6,9 и 5,9; Винский – 6,3 и 5,0; Шевченко – 7,3 и 6,6; Г.Омельченко – 7,2 и 5,9 и т.д.

В “Регионах” ситуация подобная БЮТ. Правда, такой высокой преданности лидеру, как Турчинов, не демонстрирует никто.

Сам Янукович получил 9,6 (а не 10): очевидно, кое-кто из экспертов сомневался, кого в ПР считать лидером. Преданность Литвинова оценили в 8,1 балла, Янковского – 7,8, Рыбака – 7,7, Ефремова – 7,6, Я.Табачника – 7,6.

Менее всего лояльными считают Богословскую (5,6), Васильева (5,9), Звягильского (6,0), Ахметова (!) – 6,3.

В целом в ПР превышение личной преданности над партийной верностью случается тоже нередко, но не такое массово, как в БЮТ: Чорновил – 7,4 и 6,0; Богословская – 5,6 и 4,3; Шуфрич – 6,8 и 4,7 и тому подобное.

Превышение идеологической последовательности над преданностью лидеру можем отметить у Азарова (7,4 и 7,1), Ахметова (6,7 и 6,3), Колесникова (7,1 и 6,9), Богуслаева (7,0 и 6,5), Ландыка (6,5 и 6,4).

Следовательно, лидирует в номинации “преданность лидеру” БЮТ – 7,7. Дальше со значительным отрывом идут ПР (7,1) и НУ–НС (6,8).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ Опять Виктор Федорович... (Результаты экспертного оценивания смотрите тут)

Под этой категорией мы имеем в виду “способность мыслить, принимать логические, последовательные решения, метко комментировать и тому подобное”.

Наивысший балл за интеллект среди кандидатов из всех политических сил получил Гриценко – 9,3. Второй после него – Яценюк – 9,1. Дальше в НУ–НС со значительным отрывом идут Онищук (8,1), Ключковский (8,0), Тарасюк (7,9).

Самые низкие оценки в этом блоке получили представительницы слабого пола (потому, что подавляющее количество экспертов – мужчины?)

Среди бютовцев высоким интеллектуальным уровнем могут похвастаться сама Юлия Тимошенко (8,7), Турчинов (8,2), Пинзеник (8,2), Томенко (8,1). Самые низкие оценки (которые, однако, относительно высоки) из публичных лиц получили Григорий Омельченко (6,2), Таран (6,3) и Волинець (6,4).

У регионалов общий интеллектуальный уровень выглядит несколько более скромным. Наивысшую “смекалку” проявляют Азаров (8,1), Ахметов (8,0) и Колесников (7,7). Интересно, что эксперты поставили на один уровень интеллектуальные способности Томенко (БЮТ), Азарова (ПР) и Онищука (НУ–НС).

Зато замыкает список... Виктор Янукович – 5,5 балла. Шуфрич, Рыбак и Васильев уравнялись из Волынцом (БЮТ) – 6,3. Ян Табачник оказался на голову выше них – 7,1 (надеемся, эксперты не перепутали его с Дмитрием Табачником №34 в списке).

Наивысший уровень интеллекта демонстрируют кандидаты из НУ–НС – 7,4, дальше идут бютовцы – 7,1, последние – с небольшим отрывом – регионалы – 6,9.

СВЕЖЕСТЬ Выручили Арьев и Шевченко

(Результаты экспертного оценивания смотрите тут)

По этому критерию – "степенью “новизны” лица в депутатском корпусе, в высших эшелонах власти в целом” – все политические силы получили самый низкий интегрированный балл.

В НУ–НС “свежайшими” эксперты считают Арьева (6,9), Вакарчука (6,8) и Яценюка (6,6). В эту когорту, однако, не попала Оробець (4,9) – возможно, потому, что именно включение ее в список эксперты считают не слишком свежим и удачным шагом.

Менее всех претендующим на «свежесть» среди кандидатов-нунсовцев назван Александр Омельченко (3,0), Тарасюк (3,6) и Сподаренко (3,6). Низкий уровень новизны обнаруживают также Григорович (3,7), Костенко (3,8), Ключковский (3,9).

В БЮТ в этом отношении еще более тяжелая ситуация. Свежих лиц эксперты не увидели вообще. Наивысший балл получил Шевченко – 6,0.

Как очень “несвежие” оценены Белорус (3,1), Григорий Омельченко (3,4), Пинзеник (3,6), Сас (3,7), Кирильчук (3,7), Винский (3,9), Шкиль (3,9).

Из регионалов позитивной (6,0 и выше) оценки не получил ни один из топ-двадцатки. В лучшую сторону отличается от остальных коллег Ахметов с результатом 5,9 баллов.

Самую низкую оценку “свежести” получили Звягильский – 2,0 (рекордсмен среди всех кандидатов!), Азаров – 2,8, Рыбак – 2,9, Васильев – 2,9.

“Менее всего затхлым” эксперты считают список НУ–НС – 5,0, дальше идут БЮТ – 4,3 и ПР – 3,8. Хотя особенной свежести не демонстрирует ни одна политическая сила.

Продолжение следует Владимир Ильченко, Лана Самохвалова, Алина Мосендз