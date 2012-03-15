Политолог: Евросоюз прикрыл парламентский туризм для «регионалов»

Политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что Европейский Союз уже применил политические санкции к Украине.

Об этом он сообщил еженедельнику Weekly.ua, комментируя последствия скандала между украинскими властями, которые выразили недовольство критикой в их адрес, высказанной главой Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэлем Пинту ТЕЙШЕЙРОЙ.

«Украинское руководство сейчас использует стратегию осажденной крепости – мы отбились от Кремля, отобьемся и от Европы. Заявление МИД Украины по поводу высказываний ПИНТУ ТЕЙШЕЙРЫ – это не просто критика посла ЕС в Украине, но и его демонстративное унижение со стороны МИД Украины. То есть, Украина продолжает конфликтовать как с Таможенным союзом (с проектом ПУТИНА), так и с Европой», - считает В.НЕБОЖЕНКО.

При этом политолог подчеркнул: «Если белорусы, в конечном счете, выбрали политику присоединения к России, то Украина себя сейчас ведет как собака на сене. И в Украине так и не поняли, что международная реакция по делу Юлии ТИМОШЕНКО – это не реакция в отношении заключения Ю.ТИМОШЕНКО, а повод заставить Украину считаться с международными требованиями».

Что касается санкций в отношении украинских чиновников, то В.НЕБОЖЕНКО говорит, что на деле они уже действуют с начала нынешнего года. «Раньше депутаты от Партии регионов регулярно ездили в Европу на учебу, по обмену опытом… Запад это раньше щедро финансировал. Любой депутат мог попроситься в Брюссель, и его всегда на 2-3 дня принимали без особых обязательств», - отметил политолог.

После Нового года, по его информации, Евросоюз резко сократил такие поездки, прикрыв возможность для любителей парламентского туризма.