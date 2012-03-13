Горсовет Нетишина выразил недоверие мэру города

В городе областного значения Нетишин в Хмельницкой области большинство депутатов городского совета проголосовало за недоверие мэру Ольге ОМЕЛЬЧУК.

Как сообщил УНИАН депутат городского совета Анатолий СИВАКИВСКИЙ, голосование состоялось сегодня.

"Сначала мы голосовали открыто поименно, а затем – тайно. В итоге результат составляет 27 – "за" из 41 депутата", – сказал он.

Депутат отметил, что за недоверие городскому председателю проголосовали фракции «Фронта змін», ВО «Батькивщина», «Нашей Украины», Партии регионов.

По словам А.СИВАКИВСКОГО, пока обязанности мэра будет исполнять секретарь городского совета Николай СТЕПАНЕНКО.

"Ситуация в Нетишине – контролируемая", – сказал депутат.

Он добавил, что депутаты горсовета намерены направить обращение в Верховную Раду Украины относительно проведения внеочередных выборов городского председателя.

Справка. О.ОМЕЛЬЧУК была избрана мэром Нетишина в октябре 2010 года. На выборную должность ее поддержал «Фронт змін».