Аграрный министр боится стремительной весны

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины опасается, что аграрии могут недосеять запланированные площади под ячменем из-за стремительного потепления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Нас пугает на сегодняшний день то, что если будет стремительная весна… мы не сможем посеять тот объем ячменя, который мы прогнозируем, и видим, что по структуре нам нужно, и мы видим по внешним рынкам, что спрос на эту культуру будет», - сказал министр.

Он отметил, что начало проведения весенне-полевых работ задерживается из-за погодных условий. Министерство рассчитывает, что южные регионы Украины начнут весеннюю кампанию в 20-х числах марта.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, аграрии готовы к полевым работам и имеют необходимые объемы удобрений, топлива и семян.