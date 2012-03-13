Тюремщики заявляют, что Тимошенко хочет лечиться только в Берлине

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановской колонии, настаивает на стационарном лечении за рубежом, а именно: в Центре спортивной науки и спортивной медицины клиники Шарите (г. Берлин).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как говорится в сообщении, 12 марта во время посещения врачами в жилом помещении Качановской исправительной колонии Ю.ТИМОШЕНКО не дала согласия на проведение медицинского осмотра, в частности измерение температуры тела и артериального давления.

«Также она категорически отказалась от предложенной немецкими и украинскими врачами программы дальнейшего консервативного и реабилитационного лечения, настаивая на стационарном лечении за рубежом, а именно в Центре спортивной науки и спортивной медицины клиники Шарите (г. Берлин)», - информировали в ГПтСУ, добавив, что об этом говорится в соответствующем акте отказа, составленном врачами.

В свою очередь персоналом колонии Ю.ТИМОШЕНКО был разъяснен порядок получения медицинской помощи осужденными и заключенными в пенитенциарных заведениях Украины, отметили в пресс-службе.

Также ГПтС Украины напоминает, что 7 марта на рабочей встрече немецких и украинских врачей были сформированы окончательные рекомендации относительно дальнейшего терапевтического лечения Ю.ТИМОШЕНКО с проведением комплекса реабилитационно-оздоровительных процедур, в частности массажи, водное шиатсу, мануальная терапия, гальванические ванны, лечебная гимнастика, електрофорез.

«Администрацией колонии созданы необходимые условия для проведения всех этих терапевтических мероприятий», - заверяют в ГПтС Украины.