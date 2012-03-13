Азаров считает, что он спас Украину от катастрофы

Премьер-министр Николай АЗАРОВ считает главным достижением своего правительства за два года работы то, что "страну удалось удержать от катастрофы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге после ознакомления с ходом строительства станции метро «Ипподром» в Киеве.

«К большому сожалению, у нас любителей хаять и отрицать очевидное очень много. Я сейчас смотрю публикации по итогам двух лет работы правительства. Сколько всякой чепухи наговорено, а не сказано самого главного - что за два года удалось удержать страну от катастрофы. Нам удалось достичь макроэкономической стабильности, оживить строительный комплекс, многие отрасли промышленности стали работать ритмично, стабильная курсовая политика, стабильная гривня и, в конце концов, мы добились стабилизации на ценовом рынке. Разве этого мало?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что критики и оппоненты правительства, «которые умеют только языком болтать», когда были у власти, не смогли сделать ничего подобного.

«Поэтому нас есть что сказать нашему народу, нашим людям, и сейчас перед нами стоят еще более серьезные и более ответственные задачи», - подчеркнул премьер-министр.

По мнению Н.АЗАРОВА, социальные инициативы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, озвученные на расширенном заседании Кабинета министров 7 марта, по сути, являются «новой социальной политикой в Украине».

«За 20 лет еще не было таких масштабных, системных и комплексных социальных реформ», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как известно, 11 марта исполнилось два года со дня назначения Н.АЗАРОВА на должность премьер-министра.