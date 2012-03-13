Янукович и Бердымухамедов встречаются в формате «с глазу на глаз»
10:24, 13 марта 2012Политика
1038
В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президентов Украины и Туркменистана
Виктор Янукович и Гурбангулы Бердымухамедов
В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА.
Как сообщает пресс-служба главы государства, прозвучали Государственные гимны Украины и Туркменистана.
Главы государств осмотрели строй воинов Почетного караула.
Церемония завершилась представлением официальных делегаций двух стран.
После этого началась встреча В.ЯНУКОВИЧА и Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВА в формате «один на один».
Далее под председательством президентов состоятся украинско-туркменские переговоры в расширенном составе. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter