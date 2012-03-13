Янукович и Бердымухамедов встречаются в формате «с глазу на глаз»

В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА.

Как сообщает пресс-служба главы государства, прозвучали Государственные гимны Украины и Туркменистана.

Главы государств осмотрели строй воинов Почетного караула.

Церемония завершилась представлением официальных делегаций двух стран.

После этого началась встреча В.ЯНУКОВИЧА и Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВА в формате «один на один».

Далее под председательством президентов состоятся украинско-туркменские переговоры в расширенном составе. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.