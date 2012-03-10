Обама рассчитывает на российских туристов

Посольство США в Москве с пятницы начало выдавать туристические визы по упрощенной процедуре, сообщили РИА Новости в пресс-службе американского диппредставительства.

Теперь "ряд заявителей на получение американской (туристической. - Ред.) визы смогут ее получить без обязательного прохождения интервью, если срок действия предыдущей визы завершился в течение предыдущих 47 месяцев", - говорится в пресс-релизе посольства.

Решение касается получателей туристической американской визы типа B1/B2 или C1/D (транзитная или для экипажей судов). Заявители на другой тип визы смогут также получить ее без прохождения интервью, если срок ее действия завершился в последние 11 месяцев, пояснили в американской миссии.

В посольстве добавили, что это решение было принято в рамках программы, объявленной президентом Бараком Обамой по увеличению турпотока в США.

Обама 19 февраля объявил о комплексе мер, направленных на развитие туризма. В частности, президент обязал госдепартамент и министерство внутренней безопасности страны упростить процесс выдачи виз в США, ускорить обработку запросов на выдачу неиммиграционных виз. Из документов Белого дома следует, что приоритетными странами в этом отношении для США являются Китай, Бразилия и Индия. Как ожидается, число приезжающих в США из этих стран туристов возрастет к 2016 году по сравнению с 2010 на 135%, 274% и 50% соответственно.

Россия пока не входит в число наиболее многообещающих для США стран с точки зрения туризма.