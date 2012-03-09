Из ПАСЕ украинской власти грозят санкциями

Парламентская Ассамблея Совета Европы с обеспокоенностью отмечает отсутствие прогресса в выполнении украинской властью последней резолюции ПАСЕ, в которой речь шла о декриминализации дел экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и других бывших высокопоставленных должностных лиц.

Об этом идет речь в заявлении постоянного комитета ПАСЕ от 9 марта, передает Украинская правда.

"Наоборот, невзирая на призывы Ассамблеи внести поправки в статьи 364 и 365 Уголовного кодекса... Верховная Рада не смогла это сделать 8 февраля 2012 года, тем самым предоставляя и последующую возможность обвинения бывших правительственных чиновников на основе этих положений", - сказано в заявлении.

Кроме того, в ПАСЕ напомнили, что 27 февраля 2012 года бывший министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО был приговорен к 4 годам лишения свободы "на основании судебного процесса, который, как утверждается, был несправедливым, и за преступления, которые не соответствуют сроку тюремного заключения".

"Тот факт, что бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО остается под стражей, а также недавнее осуждение ЛУЦЕНКО, невзирая на серьезное ухудшение состояния их здоровья - усиливают впечатление выборочного правосудия", - сказано в заявлении ПАСЕ.

Ассамблея вновь подчеркивает, что "оценка политических решений и их последствий является прерогативой исключительно парламента и, в конечном счете, избирателей, а не суда".

ПАСЕ снова призывает власть Украины - в том числе Президента Виктора ЯНУКОВИЧА – "срочно рассмотреть все правовые средства, имеющиеся в их распоряжении, чтобы освободить этих бывших членов правительства и разрешить им принимать участие в будущих парламентских выборах".

"Ассамблея через Мониторинговый комитет будет и в дальнейшем внимательно отслеживать ситуацию", - говорится в заявлении.

Содокладчики Комитета намерены посетить Украину в конце марта 2012 года, и ожидают тесного сотрудничества с властью, включая возможность посетить заключенных в тюрьму бывших членов правительства.

Кроме того, в ПАСЕ напомнили, что, в случае ухудшения ситуации и если требования Ассамблеи не будут выполнены, Комитет может предложить введение санкций против Украины.