Академик предлагает следить, сколько украинцы тратят, а не зарабатывают

Институт демографии и социальных исследований предлагает ряд изменений для улучшения социально-экономического состояния в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня директор института академик Элла ЛИБАНОВА на расширенном заседании Кабинета министров при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В частности, среди озвученных предложений - введение налога на недвижимость, а также уплата всех налогов населением не по месту работы, а по месту проживания.

«Когда люди, к примеру, живут в Василькове, а работают в Киеве, то в Василькове денег нет. А откуда они возьмутся, ведь все платят налоги по месту работы», - сказала Э.ЛИБАНОВА.

Следующим предложением является ограничение наличного оборота средств.

«Я не уверена в том, что мы должны устанавливать денежную границу, скажем больше 5 или 50 тыс. платить только наличными. Скорее всего, нужно устанавливать дифференцирование по разным секторам денежного оборота. Но это нужно обязательно делать, потому что без этого мы не сможем остановить коррупцию и тенизацию экономики», - сказала Э.ЛИБАНОВА.

При этом она считает, что необходимо ввести унифицированную социальную карту для выплаты зарплат, пенсий, социальных и компенсационных выплат, а также других социальных и страховых гарантий. Она отметила, что подобный эксперимент уже проводится в Черновицкой области. И такая система эффективно работает в Эстонии.

«Это очень эффективный метод. Мы, в конце концов, выясним, кто, сколько и что получает», - сказала Э.ЛИБАНОВА.

Кроме того, институт предлагает усовершенствовать систему учета доходов и оценивать их по расходной части.

«Мы должны оценивать уровень доходов по расходам. То есть отчитываться нужно не по доходам, а по расходам - что куплено и за какие средства. Тогда это даст возможность проследить, действительно ли человек тратит то, что имеет», - сказала директор института.

Она отметила, что на сегодняшний день такая норма действует для госчиновников, однако ее необходимо распространить на «широкие слои населения».

Кроме того, необходимо ввести непрямую оценку доходов.