Губернатор: учителя сами поняли, что нужно вступать в Партию регионов

Глава Тернопольской облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН отвергает обвинения в принуждении работников бюджетной сферы вступать в ряды Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ХОПТЯН сказал на пресс-конференции, комментируя заявления депутатов о жалобах педагогов на то, что начальники районных или областного управлений заставляют их вступать в Партию регионов.

В.ХОПТЯН заверил, что подобных фактов в области нет.

«Назовите мне хоть одну фамилию учителя или директора, кого заставили. Просто сегодня все поняли, что Партия регионов взяла на себя ответственность за состояние дел в государстве. И рядовые люди пишут заявления, пенсионеры, молодежь. Кого, пенсионера заставишь вступить? А вступают в каждом районе», – утверждает В.ХОПТЯН.

Он добавил, что раньше разветвленность и количество членов областной организации Партии регионов была неудовлетворительной.

«Как таковой областной партийной организации, не боюсь этого сказать... Она была совсем иного плана. А сейчас создают первичные районные партийные организации», – сказал В.ХОПТЯН.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2011 года В.ХОПТЯНА избрали председателем Тернопольской областной организации Партии регионов. Его кандидатуру на рассмотрение делегатов 16-й конференции областной организации партии внес предыдущий руководитель Орест МУЦ.