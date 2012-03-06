Эксперты назвали наибольшие угрозы демократии в Украине

По 75% опрошенных экспертов считают, что самыми весомыми угрозами демократии в Украине являются высокий уровень коррупции в Украине и отсутствие общественного контроля за принятием политических решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного с 15 по 25 декабря 2011 года Институтом Горшенина (Киев, Украина) совместно с «Українським журналом» (Прага, Чехия) и изданием Nowa Europa Wschodnia (Краков, Польша), о состоянии демократии в Украине и процессе ее интеграции в Евросоюз. В экспертную группу вошли 25 ведущих украинских ученых, специалистов в области экономики, культуры, представители неправительственных организаций. Результаты опроса были обнародованы сегодня во время круглого стола в Институте Горшенина.

Среди самых больших угроз демократии 70% экспертов назвали административное давление на суды и низкую эффективность правовой системы, 54% - институционную слабость оппозиции, 45% – централизацию власти в Украине.

Также на открытое преследование оппозиции и низкое взаимодействие субъектов общества обратил внимание 41% экспертов, 20% – на цензуру и контроль над СМИ.

16% экспертов указали на ограничение доступа к источникам информации, а 6% - на отсутствие свободных выборов, 4% – на ограничение свободы самовыражения граждан. Ответ «другое» на данный вопрос дал каждый пятый эксперт (20%).

Комментируя результаты опроса экспертов, главный редактор «Українського журналу» Петр АНДРУСЕЧКО отметил, что каждый четвертый опрошенный считает, что в Украине заметны «авторитарные» тенденции, а почти половина экспертов, в частности, указывают на «свертывание демократии». По его словам, наибольшуюя обеспокоенность вызывает отсутствие в Украине независимой судебной системы. При этом П.АНДРУСЕЧКО отметил, что всего 14,3% экспертов, оценивая состояние демократии в Украине, уделили внимание делу бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

П.АНДРУСЕЧКО отметил, что подавляющее большинство экспертов убеждены, что ЕС должен обратить внимание на то, как пройдут парламентские выборы в Украине, поскольку они с большой вероятностью определят курс развития страны на следующие несколько лет.

Эксперт Института Горшенина Марина ТКАЧЕНКО отметила, что это исследование является первым этапом международной долгосрочной исследовательской программы, целью которой является мониторинг состояния демократии и евроинтеграционных процессов в Украине. По ее словам, запланировано проведение аналогичного экспертного опроса среди польских экспертов. М.ТКАЧЕНКО сообщила, что результаты исследований будут презентованы, в частности, депутатам Европарламента, а также представителям дипломатических корпусов в Украине, журналистам, государственным и неправительственным институтам.