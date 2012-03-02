Презентация результатов исследования в рамках программы «Парламентский барометр»

18:34, 02 марта 2012
Политика
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В понедельник, 5 марта, в 12:00 в Институте Горшенина состоится презентация результатов первого исследования в рамках годовой программы «Парламентский барометр».

Организатор – Институт Горшенина.

На пресс-конференцию вынесены вопросы:

Какую форму правления поддерживают украинские парламентарии?

Партийный список или мажоритарный округ: что выбирают депутаты?

Собираются ли действующие парламентарии участвовать в предстоящей избирательной кампании?

Когда, по мнению народных избранников, должны состояться следующие выборы в Верховную Раду?

Участники пресс-конференции:

1. Марина ТКАЧЕНКО – эксперт Института Горшенина в сфере социального проектирования.

2. Владимир ЗАСТАВА – эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Внимание, адрес Института Горшенина изменился!

Новый адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4.

 

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