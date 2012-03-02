Презентация результатов исследования в рамках программы «Парламентский барометр»
В понедельник, 5 марта, в 12:00 в Институте Горшенина состоится презентация результатов первого исследования в рамках годовой программы «Парламентский барометр».
Организатор – Институт Горшенина.
На пресс-конференцию вынесены вопросы:
Какую форму правления поддерживают украинские парламентарии?
Партийный список или мажоритарный округ: что выбирают депутаты?
Собираются ли действующие парламентарии участвовать в предстоящей избирательной кампании?
Когда, по мнению народных избранников, должны состояться следующие выборы в Верховную Раду?
Участники пресс-конференции:
1. Марина ТКАЧЕНКО – эксперт Института Горшенина в сфере социального проектирования.
2. Владимир ЗАСТАВА – эксперт Института Горшенина.
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