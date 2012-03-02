Презентация результатов исследования в рамках программы «Парламентский барометр»

В понедельник, 5 марта, в 12:00 в Институте Горшенина состоится презентация результатов первого исследования в рамках годовой программы «Парламентский барометр». Организатор – Институт Горшенина. На пресс-конференцию вынесены вопросы: Какую форму правления поддерживают украинские парламентарии? Партийный список или мажоритарный округ: что выбирают депутаты? Собираются ли действующие парламентарии участвовать в предстоящей избирательной кампании? Когда, по мнению народных избранников, должны состояться следующие выборы в Верховную Раду? Участники пресс-конференции: 1. Марина ТКАЧЕНКО – эксперт Института Горшенина в сфере социального проектирования. 2. Владимир ЗАСТАВА – эксперт Института Горшенина. Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62. Внимание, адрес Института Горшенина изменился! Новый адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4.

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