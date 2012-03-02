Оппозиция требует немедленной публичной встречи с Януковичем

Оппозиция требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА немедленно объявить о времени и месте публичной и открытой встречи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», 10 дней назад оппозиционные депутаты обратились к Президенту Украины с требованием о публичной встрече для обсуждения критической ситуации в стране и путей выхода из нее, однако кроме заявления В.ЯНУКОВИЧА «о постоянном желании встретиться и почувствовать настроения в парламенте» в одном из интервью, ни оппозиция, ни народ Украины ничего так и не услышали.

«За это время Украина еще больше приблизилась к пропасти. Власть вынесла позорный и несправедливый приговор еще одному своему политическому оппоненту Юрию ЛУЦЕНКО и вступила в очередной конфликт с Евросоюзом, который делает невозможным парафирование Соглашения об ассоциации с ЕС. На этой же неделе в Украине выросли тарифы на воду для населения и цены на бензин. Парламентское большинство и Президент не предприняли ни одного шага по немедленному выполнению требований, которые содержатся в Резолюции ПАСЕ. Говорится, в частности, об обеспечении независимого лечения лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО за пределами колонии, снятии с экс-премьера политически мотивированных обвинений и приведении к европейским требованиям, как этого требует Резолюция ПАСЕ, статей 364 и 365 Уголовного кодекса Украины, а также обеспечении полноценного участия Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО в парламентских выборах», - заявляют в «Батькивщине».

«Власти опять демонстрируют беспомощность как в решении проблем внутри стране, так и во внешнеполитических вопросах. Они продолжают менять местами игроков в своей команде, однако никакого эффекта от этого нет. Ежедневные коррупционные скандалы с участием назначенных этой властью чиновников, ежечасное ухудшение жизни украинцев и игнорирование международного сообщества - вот что принесла еще одна неделя этой власти. Оппозиция еще раз обращается с требованием к Президенту ЯНУКОВИЧУ. Хватит прятаться за обширными и бессодержательными интервью и сообщениями пресс-службы. Настало время отвечать на вопросы, которые волнуют всю Украину», - отмечают в «Батькивщине».