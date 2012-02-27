Луценко считает, что его приговор - подарок Януковичу

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает свой приговор подарком Виктору ЯНУКОВИЧУ ко 2-й годовщине его президентства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам после завершения оглашения приговора. (УНИАН: Ю.ЛУЦЕНКО приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества.)

«Я думаю, после этого – громко или негромко – будет звучать: дорогой Викторе Федоровичу, поздравляем вас со второй инаугурацией», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время экс-министр отметил, что во время оглашения приговора в его основу были положены не показания свидетелей, предоставленные ими в судебном заседании, не изученные доказательства, не исследования результатов экспертиз, а непосредственно то, что было написано прокуратурой в обвинительном заключении.

В то же время экс-министр заявил, что таким приговором сегодняшний режим показал «свою скорую смерть. Критические точки – боязнь правды и командной демократии, если оппозиция будет это знать и воспользуется этим, режим будет повален».

По завершении судебного заседания группа оппозиционных народных депутатов во главе с Александром ТУРЧИНОВЫМ сделали попытку прорваться в зал суда, но сотрудники милиции оттеснили их, в результате чего возникла толчея. После этого на помощь судебной охране пришли бойцы спецподразделения «Беркут», которые выбежали из конвойной комнаты и вытеснили депутатов на лестницу между вторым и третьим этажами.