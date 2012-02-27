Экс-премьер Юлия Тимошенко номинирована на Нобелевскую премию мира.

Тимошенко - одна из 241 номинанта, пишет The Daily Telegraph.

Кроме Тимошенко, на премию номинированы также бывший президент США Билл Клинтон и бывший канцлер Германии Гельмут Коль.

Также среди номинантов - американский военный Бредли Меннинг, который передавал Wikileaks секретные документы.

Как известно, "Всемирный конгресс украинцев" направил в Нобелевский комитет письмо, в котором поддержал выдвижение кандидатуры Тимошенко на получение Нобелевской премии мира.

Украинская правда