Тимошенко номинирована на Нобелевскую премию

14:29, 27 февраля 2012
Политика
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Вместе с Клинтоном и Колем

Экс-премьер Юлия Тимошенко номинирована на Нобелевскую премию мира.

Тимошенко - одна из 241 номинанта, пишет The Daily Telegraph.

Кроме Тимошенко, на премию номинированы также бывший президент США Билл Клинтон и бывший канцлер Германии Гельмут Коль.

Также среди номинантов - американский военный Бредли Меннинг, который передавал Wikileaks секретные документы.

Как известно, "Всемирный конгресс украинцев" направил в Нобелевский комитет письмо, в котором поддержал выдвижение кандидатуры Тимошенко на получение Нобелевской премии мира.

Украинская правда

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