Тимошенко номинирована на Нобелевскую премию
14:29, 27 февраля 2012Политика
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Вместе с Клинтоном и Колем
Экс-премьер Юлия Тимошенко номинирована на Нобелевскую премию мира.
Тимошенко - одна из 241 номинанта, пишет The Daily Telegraph.
Кроме Тимошенко, на премию номинированы также бывший президент США Билл Клинтон и бывший канцлер Германии Гельмут Коль.
Также среди номинантов - американский военный Бредли Меннинг, который передавал Wikileaks секретные документы.
Как известно, "Всемирный конгресс украинцев" направил в Нобелевский комитет письмо, в котором поддержал выдвижение кандидатуры Тимошенко на получение Нобелевской премии мира.
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