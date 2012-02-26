Соратники Тимошенко пишут ей, что нация к такой наглости не была готова

На Хмельниччине делегаты XV отчетно-избирательной конференции областной партийной организации ВО “Батькивщина” написали открытое письмо своему лидеру Юлии ТИМОШЕНКО, которая находится в Качановской исправительной колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, текст письма зачитал председатель областной партийной организации ВО “Батькивщина”, народный депутат Василий КРАВЧУК во время конференции в субботу.

Хмельницкие бютовцы выразили обеспокоенность тем, что действующая власть преследует лидера оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО. «Их методы – ложь и обман, своеволие и пренебрежение верховенством права, грубая сила и физические пытки – оказались бессильными против личности (Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАН)», - утверждают в облорганизации.

«Сегодня внимание соотечественников и мирового демократического сообщества приковано к Качановской колонии – именно там, где Вас незаконно держат, за высокими стенами и железными решетками находится центр общественно-политической жизни», - отмечается в обращении.

По мнению хмельницких делегатов, «украинская нация сегодня теряет свою страну». Они считают, что общество оказалось неготовым к «наглости, цинизму, с которыми нынешняя власть пытается удовлетворить прихоти своего руководителя».

«Но украинскому народу не вернуть себе подлинное народовластие, не установить справедливость и правду без легендарного героического Данко, пылающее сердце которого будет ожидать путь борьбы», - убеждены в облорганизации ВО «Батькивщина».

Делегаты пожелали Ю.ТИМОШЕНКО крепкого здоровья, бодрого духа и приподнятого настроения.