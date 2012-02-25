Переизбрали лидера "Батькивщины" в Хмельницкой области

В Хмельницкой области председателем областной партийной организации ВО «Батькивщина» во второй раз переизбран народный депутат фракции «БЮТ-«Батькивщина» Василий КРАВЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение единогласно приняли 114 делегатов на XV отчетно-избирательной партийной конференции, которая состоялась сегодня в Хмельницком.

По словам В.КРАВЧУКА, облорганизация усилит борьбу против антинародной политики власти в социально-экономической сфере, будет стоять на защите граждан от политического преследования, будет противостоять свертыванию демократии и свободы слова, приобщит в ряды «Батькивщины» новых членов, проведет подготовку к парламентским выборам.

«Только за последние два года ряды областной организации пополнили 958 новых членов. В общей сложности наша партия теперь насчитывает 37899 членов и является второй среди других областных организаций «Батькивщины» в Украине», - сказал он.