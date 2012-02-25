Томенко считает, что украинцы ежедневно воюют с властью

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что большинство населения Украины находится в состоянии идеологической войны с властью из-за ситуации в государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил, выступая во Львове на митинге объединенных оппозиционных сил по случаю 2 годовщины пребывания в должности Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Каждый день мы имеем пример этого состояния войны», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, последним примером является попытка реанимировать сталинский налог на бездетность. «Если так дальше пойдет, то могут ввести налог и на право говорить на украинском языке», - отметил Н.ТОМЕНКО.

При этом он отметил, что сейчас всем оппозиционным силам нужно действовать по принципу – «кто не против нас, тот за нас». По его убеждению, сегодня нужно объединить всех, кто защищает украинское право, украинские ценности. «Лучше договариваться с наихудшим идеологическим союзником, чем с лучшим идеологическим врагом», - сказал вице-спикер. Н.ТОМЕНКО также добавил, что в настоящее время Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уже мечтает о втором сроке своего пребывания на этом посту. «Если для него задача пойти на второй срок, так для нас задача после победы на парламентских выборах требовать проведения досрочных выборов Президента», - подчеркнул политик.

В контексте этого он заметил, что оппозиция должна прекратить какие-либо манипуляции власти вокруг закона о выборах народных депутатов и приложить совместные усилия, чтобы не допустить никаких фальсификаций.