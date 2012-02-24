Янукович об опыте Клюева, попытках Богатыревой и отдыхе Ярошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не считает назначение Андрея КЛЮЕВА секретарем Совета национальной безопасности и обороны понижением в должности.

Об этом он заявил в телеинтервью, транслировавшемся на канале ICTV.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что знает А.КЛЮЕВА более 15 лет, и прошел с ним значительный путь.

"СНБО в последнее время не дотягивал до того уровня, который нужен государству", - назвал причину своего решения Президент.

"И не потому, что Раиса Васильевна БОГАТЫРЕВА плохо работала (предыдущий секретарь СНБО, и действующий вице-премьер - министр здравоохранения Украины - УНИАН). Просто она, как говорят, не для того училась. Она пыталась, она хотела, но – не для того училась", – заявил Президент.

По его словам, он договорился с А.КЛЮЕВЫМ, «что он пойдет и начнет развивать этот стратегический институт».

"Это конституционная должность, она не ниже, чем должность первого вице-премьер-министра", – добавил Президент.

Он также заявил, что имеет достаточный управленческий опыт для того, чтобы почувствовать, когда нужно принимать кадровые решения. «У меня такое чувство есть, и потом, мы все время советуемся. Мы очень много решений принимаем коллегиально», – сказал Президент, добавив, что постоянно работает со своей командой.

«Мы очень взвешенно подходим, в том числе, и к кадровому вопросу. Мы никогда не будем «разбрасываться» людьми », – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В этом контексте он предположил, что экс-министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, который пока попросил его о коротком отдыхе, еще найдет свое место во властной команде.