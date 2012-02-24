Литвин думает, что с «золотой сотни» можно взять больше, чем с бездетных

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что для начала нужно ввести налог на роскошь, а не налог для бездетных граждан.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя данную инициативу народных депутатов.

По словам В.ЛИТВИНА, во-первых, нужно задействовать все возможности медицины, чтобы в Украине не было бездетных среди тех, кто хочет иметь детей. “Во-вторых, для начала ввести налог на богатство и богатых. И начать из "золотой сотни" украинских миллиардеров и мультимиллионеров”, - сказал он. По мнению спикера, это существенно увеличило бы возможности для развития детей.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Ярослав СУХОЙ (Партия регионов) и Екатерина ЛУКЬЯНОВА ("Наша Украина - Народная самооборона") предлагают Верховной Раде ввести налог на бездетность. В частности, повышенная налоговая нагрузка в размере 17% помимо доходов, превышающих 10-кратный размер минимальной зарплаты, будет распространяться и на бездетных украинцев, достигших 30 лет.