Кого украинцы хотят видеть Президентом (опрос)

Определенное колебание уровня электоральной поддержки как политических партий, так и их лидеров – потенциальных кандидатов на должность Президента Украины зафиксировал Центр социальных и маркетинговых исследований СОЦИС. В частности, февральский опрос показал незначительный рост электоральной поддержки В.Януковича, которая однако не достигла ноябрьского уровня. Вместо этого позиции Ю.Тимошенко и А.Яценюка остались фактически неизменными, по сравнению с концом прошлого года. Наибольший прирост голосов за указанный промежуток времени получил Виталий Кличко и по этому показателю переместился на четвертое место.

Февральский опрос зафиксировал также ощутимое сокращение «электорального болота», которое уменьшилось на шесть процентов. Напомним, что «электоральное болото» составляют респонденты которые: планируют голосовать против всех; не планируют голосовать; не дали ответа.

Поэтому, согласно результатов опроса, на первом месте находится В.Янукович с 16,0%, второе место занимает Ю.Тимошенко с 14,1%, на третьем – А.Яценюк с 9,5%.

За В.Кличко готовы проголосовать – 6,1% опрошенных, за С.Тигипко – 3,6%

П. Симоненко поддерживают – 3,5%, О.Тягнибока – 2,9%, А.Гриценко – 2,5%, В.Литвина -0,9%, В.Ющенко – 0,7%, «электоральное болото» составляет 37,6%.

Исследование было проведено в период со 2 по 19 февраля 2012 года по всей территории Украины методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов – квотная выборка (по признакам возраст и пол). В целом было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет и старше, выборка репрезентативна в целом для Украины по показателям возраста, пола и размера населенного пункта.