НУ интересует, доколе агенты Кремля будут определять политику Украины

Холодная газовая война с Россией стала возможной из-за двухгодичной бездеятельности украинской власти.

Об этом заявил председатель центрисполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК, сообщает пресс-служба партии.

По его убеждению, повторение ситуации 2009 и предыдущих лет, когда «Газпром» безапелляционно обвиняет Украину фактически в краже транзитного газа, является результатом того, что украинская власть за последние два года не предприняла даже минимально необходимых действий для защиты интересов страны в газовых отношениях с Россией.

«Если бы сегодня на границе с Россией были построены газоизмерительные станции, то у «Газпрома» не было бы никакой возможности уже в который раз переводить вину за недопоставку газа в страны ЕС на Украину, разрушая и без того низкий уровень доверия к ней как транзитной стране. Несмотря на постоянные обещания Президента и правительства относительно возобновления энергетической независимости страны, элементарный шаг по установке газовых счетчиков, который бы мог обеспечить прозрачность в отношениях с Россией, так и не был сделан», - отметил С.БОНДАРЧУК.

По его словам, возникают вполне резонные вопросы: «В чьих интересах действуют украинские чиновники, - своего народа или иностранных государств? До каких пор агенты Кремля будут определять государственную политику Украины?»

«Украинские граждане имеют полное моральное право задать эти вопросы нынешней властной команде, которая уже два года руководит страной, и в том числе несет полную ответственность за ее энергетическую безопасность. Почему власть подписала антиконституционные Харьковские соглашения, обменивая газ на суверенную территорию, почему Украина не обратилась в Стокгольмский арбитраж относительно пересмотра газовых контрактов – так, как это успешно сделали пять других европейских стран? Почему в стране так и не реализованы программы энергосбережения в производстве и коммунальном секторе, что позволило бы вдвое сократить наши потребности в газе?», - подчеркнул С.БОНДАРЧУК.

«Это прямые вопросы к Президенту, премьер-министру и профильным министрам. Несложно подсчитать, что в результате такой «деятельности» и бездеятельности этой власти наша страна понесла миллиардные убытки. И эти чиновники безусловно должны нести ответственность за свои действия перед народом – в том числе путем выплаты в бюджет многомиллионных компенсаций из собственного кармана», - подчеркнул председатель центрисполкома партии «Наша Украина».