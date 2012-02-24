Бютовцы заняли ложу Кабмина в ВР

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины до сих пор не началось.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" продолжают блокировать президиум и трибуну ВР, протестуя против рассмотрения законопроекта о приватизации ГТС.

Также среди блокирующих есть несколько депутатов из фракции НУ-НС.

Двери в президиум заблокированы креслами, а в президиуме висит плакат «Юле – волю!».

На рядах, где размещаются народные депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина", расстелен плакат с фотографией экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО за решеткой и надписью «Нет – политическим репрессиям. Украине – волю!»

Как сообщалось, сегодня в 10 часов утра должен был начаться Час вопросов к правительству, на котором должны отвечать на вопросы министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и министр агропромышленного комплекса Николай ПРИСЯЖНЮК.

Между тем, в правительственной ложе нет членов Кабинета министров, а находятся депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина".