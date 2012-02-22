У Азарова уже начали искать альтернативу кредиту от МВФ

Правительство надеется договориться со Всемирным банком относительно альтернативных требований к кредитованию Украины, в частности, пересмотреть вопрос об увеличении тарифов на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил вице-премьер-министр - министр социального развития Украины Сергей ТИГИПКО.

«Мы ищем компенсаторы и разрабатываем альтернативные решения. Сейчас такую программу разрабатываем с Всемирным банком. Ждем нового представителя ВБ по Молдове, Беларуси и Украине, который к нам приедет в начале марта, и попробуем вместе с ним продвинуться с альтернативными предложениями», - отметил он.

По словам С.ТИГИПКО, позиции Международного валютного фонда в вопросе тарифов на газ остаются жесткими.

В то же время он напомнил, что Президент «категорически настаивает на том, что тарифы поднимать нельзя, потому что параллельно не сделан целый ряд других решений, которые бы помогли людям справиться с этой проблемой». «Поэтому ни правительство, ни Президент не готовы к поднятию тарифов, и это является основной проблемой в переговорах с МВФ», - отметил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 24-25 января украинская делегация находилась в Вашингтоне на переговорах с МВФ. Возглавил делегацию первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ. Также в составе делегации находился новоназначенный министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ. Перед поездкой В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что задачей визита является возобновление программы сотрудничества и «получить кредит, если это возможно, прежде всего, в рамках той программы, которая была подписана ранее, у нас там осталось порядка 10 млрд. долл.».

Ранее сообщалось о том, что в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

31 января премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что надеется на понимание в МВФ ситуации, имеющейся в Украине с тарифообразованием.

Он отметил, что в жилых домах Украины, которые строились во времена СССР, когда цена на газ была низкой, в недостаточной мере были продуманы системы энергосбережения, и сейчас перед тем как повышать тарифы, необходимо провести работу именно по усовершенствованию этих систем.

«Сейчас цена на газ, например, выросла, если сравнить с советским временем, наверное, в сотни раз – 500 долларов сейчас. Возникает вопрос – почему наши люди должны платить за то, что они живут в таких несовершенных домах, с такими потерями. Нам говорят, что газ должен стоить столько, сколько стоит. Но, наверное, сначала мы должны модернизировать наше жилищно-коммунальное хозяйство, привести потери к нормальным параметрам, а потом сказать – вот друзья, платить столько, сколько это стоит», - сказал Н.АЗАРОВ.