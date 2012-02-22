Генпрокуратура поблагодарила Забзалюка за гражданский поступок (документ)

Генеральная прокуратура не увидела нарушения закона в получении денег народным депутатом Романом ЗАБЗАЛЮКОМ от председателя депгруппы «Реформы ради будущего» Игоря РЫБАКОВА.

Об этом говорится в письме ГПУ в адрес Р.ЗАБЗАЛЮКА, фотокопия которого размещена на сайте «Украинской правды» .

"В ваших заявлениях, объявленных в средствах массовой информации и направленной Генеральной прокуратуре, утверждается о якобы получении Вами лично и другими лицами средств за выход из состава депутатской группы (фракции)...", - отметили в ведомстве.

"В то же время отсутствуют любые данные, которые свидетельствовали бы о даче или получении служебным лицом в любом виде взятки за выполнение или в интересах того, кто дает взятки, или интересах третьего лица любого действия...", - говорится в письме за подписью заместителя генпрокурора Виктора ЗАНФИРОВА.

По мнению ГПУ, таким образом, эти действия не подпадают под статью 368,369 УК Украины.

"Таким образом Вами приведены факты политической деятельности в Верховной Раде", - считает В.ЗАНФИРОВ.

"Данных относительно давления, других фактов препятствования деятельности как народного депутата Украины Вы не указывали", - добавил заместитель генпрокурора.

"Вместе с тем вы заявили, что совершали вышеуказанные действия по заданию руководства депутатской фракции "БЮТ-Батьківщина" и соответствующей политической партии. Анализ Ваших заявлений по этому поводу свидетельствует, что Вы сознательно создали обстоятельства для получения денежных средств с целью разоблачения лица, их передающего", - указал В.ЗАНФИРОВ.

Следовательно, ГПУ посоветовала Р.ЗАБЗАЛЮКУ в соответствии с законом о статусе народного депутата воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду, государство.

В то же время Генеральная прокуратура поблагодарила Р.ЗАБЗАЛЮКА за "гражданский поступок - сообщение в официально установленном порядке правоохранительный орган об участии в противоправных деяниях" и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батьківщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы ради будущего".

8 февраля на пресс-конференции Р.ЗАБЗАЛЮК заявил, что его выход из фракции "БЮТ-Батьківщина" был подчинен главной цели - провести расследование о подкупе депутатов.

При этом народный депутат сказал, что за переход в депутатскую группу "Реформы ради будущего" получил 450 тыс. долларов.