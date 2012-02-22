В КГГА обещают, что Андреевский спуск сохранит исторический облик

В Киеве продолжается обустройство Андреевского спуска. Как сообщает пресс-служба КГГА, глава городской администрации Александр Попов подписал распоряжение, которым утвердил проект реставрации и ремонта фасадов застройки. Согласно утвержденному проекту продолжительность указанных работ составит 5 месяцев.

Так, ремонтно-реставрационным работам подлежат 26 домов, из них: 9 жилых и 17 нежилых. Общая площадь фасадов составляет 17 060 кв.м., кровель - 12 818 кв.м., площадь лестниц - 132 кв.м. Также будет осуществлена ​​подсветка 10 212 кв.м. фасадов.

По словам начальника Главного управления капитального строительства Сергея Даниловича, дома сохранят свой исторический облик, однако их обновят и укрепят.

«Мы очистим, отреставрируем и покрасим 26 сооружений. Укрепим фундаменты некоторых зданий. Также, Андреевский спуск получит новое освещение. Наши специалисты встроят новые фонари, а фасады домов подсветят », - отметил Сергей Данилович.