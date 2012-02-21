Батькивщина: Не рассчитывая на любовь, власть ставит только на страх

В партии «Батьківщина» считают, что власть оказывает давление на лидера Всеукраинской общественной организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» (НКН) Александра КОВАЛЁВА в связи с его гражданской активностью.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии пресс-службы «Батьківщини».

«Давление власти на КОВАЛЁВА является очевидным следствием его гражданской активности, в частности и инцидента, во время которого «афганцы» повернулись спиной к ЯНУКОВИЧУ. Конечно, такое неуважение неприятно для любого человека, однако участники боевых действий в Афганистане лишь отвечали взаимностью ЯНУКОВИЧУ…», - отмечают в партии.

«Обанкротившийся режим понимает, что спущенное в золотые межигорские унитазы доверие людей уже не вернется, потому что канализация течет лишь в одном направлении. Не рассчитывая на любовь, власть ставит лишь на страх и запугивание. Как мы и предупреждали, режим не ограничится преследованием лишь лидеров оппозиции, он будет травить любого, кто не согласен с его политикой", - считают в «Батьківщині».

По мнению оппозиционеров, остановить этот произвол можно либо массовыми акциями протеста, либо «нанеся режиму сокрушительный удар на нынешних парламентских выборах, которые должны стать референдумом о недоверии ЯНУКОВИЧУ и пройти под лозунгом «Ни одного голоса Партии регионов и кандидатам от власти».

Как сообщал УНИАН, А.КОВАЛЁВ возглавляет НКН – организацию, которая провела массовые протесты под стенами Верховной Рады Украины в сентябре 2011 года и члены которой повернулись спиной к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, когда он 15 февраля 2012 года пришел возлагать цветы к памятнику воинам-афганцам.

21 февраля А.КОВАЛЁВ сообщил, что сотрудники правоохранительных структур предложили ему выехать из страны.

«Через день после возложения цветов и нашего поступка НКН в компанию, соучредителем которой я был до недавнего времени, пришла налоговая. Там провели пять обысков. Меня предупредили, что с самого верха дана команда закрыть все хозяйствующие структуры, если ее учредители связаны с НКН и могут поддерживать НКН», - сообщил он.

По словам А.КОВАЛЕВА, еще двух предпринимателей, в том числе и из Донецкой области, которые сочувствуют организации, вызвали в МВД и «жестко профилактировали, угрожали фактически».

«Кроме того, мне сказали, что МВД дана команда искать любую компрометирующую меня информацию. А сегодня мне прямо сказали старые знакомые сотрудники МВД, что мне лучше уехать из страны. Сказали, что на меня дана команда «фас», - отметил А.КОВАЛЕВ.

Также лидер общественной организации сообщил, что за ним постоянно ездит какая-то машина, всех, кто заходит в офис НКН в Киеве, фотографируют, телефоны прослушиваются.

По мнению А.КОВАЛЁВА, цель такого прессинга - «раздавить» движение ветеранов-афганцев в Украине.

Налоговики и МВД опровергли заявление А.КОВАЛЁВА.