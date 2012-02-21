Янукович отправил Богатыреву смотреть, что сыпется в перинатальном центре

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру - министру здравоохранения Раисе БОГАТЫРЁВОЙ разобраться в ситуации вокруг Кировоградского перинатального центра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Совета регионов.

Президент заметил, что несколько недель назад присутствовал на открытии этого перинатального центра, а вчера в СМИ появилась информация, что это заведение якобы не готово к работе.

«Я увидел прессу, которая, как говорят, ничего живого не оставила на этом перинатальном центре, - раскритиковали… Я хотел бы знать - это действительно так, или нет. И хотел бы услышать сегодня – действительно ли там падает штукатурка, действительно ли там все разрушено, действительно ли перинатальный центр – это профанация… Это так или не так?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, если эта информация соответствует действительности, то виновные должны ответить, если нет, то журналистам должны продемонстрировать нормальную работу центра.

«Мы должны знать правду. А создавать сенсации в таком деле, которое мы с вами делаем сообща, я считаю, что это неправильно, и, прежде всего, по отношению к людям», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также глава государства подчеркнул необходимость в этом году активно работать над воплощением реформ в медицинской сфере.

«Безусловно, люди ждут и надеются на успех в модернизации системы здравоохранения», - сказал он, добавив, что первые шаги в этой сфере свидетельствуют о том, что реформа идет по правильному пути, и, в первую очередь, это касается повышения доступности медицинских заведений и приближения их к людям.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что не должно быть суматохи, которая наблюдалась раньше относительно непродуманного закрытия медицинских учреждений и попыток переподчинить медицинские вузы.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля несколько интернет-изданий распространили информацию о том, что торжественно открытый 31 января 2012 года при участии В.ЯНУКОВИЧА перинатальный центр в Кировограде закрыли до 20 марта. Среди причин закрытия, со ссылкой на анонимных врачей, назывались недостатки ремонта и технического оснащения центра.

В тот же день заместитель председателя Кировоградской ОГА Андрей НИКОЛАЕНКО заявил, что информация СМИ о центре не соответствует действительности. По его словам, заведение полноценно заработает с этой недели.