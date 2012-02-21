Азаров о газе, сыре, свободной торговле и 3+1

Сотрудничество Украины с Таможенным союзом, в который входят Российская Федерация, Беларусь и Казахстан, в формате «3+1» сохраняет свою актуальность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сказал в ходе встречи с председателем Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергеем НАРЫШКИНЫМ.

«Те предложения, которые мы высказали по формату, например, «3+1» они имеют место, сохраняют свою актуальность», - сказал премьер.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство Украины внимательно отслеживает все позитивные моменты в деятельности интеграционных объединений, в которых участвуют страны СНГ.

«Мы внимательно конечно следим за тем, как работает Таможенный союз, как работает евразийская модель интеграции, наше правительство внимательно отслеживает все позитивные моменты, которые есть в деятельности этих интеграционных объединений», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что интеграция помогает странам выходить из экономического кризиса. И это видно сейчас на примере Греции, входящей в Евросоюз.

Премьер-министр также надеется, что в скором времени Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ будет передано на ратификацию в Верховную Раду.

Он сообщил, что пакет необходимых документов правительство передало на изучение в Администрацию Президента.

«Мы надеемся, что в скором времени эти документы поступят в Верховную Совет», - сказал Н.АЗАРОВ.

***

Украина и Россия в скором времени планируют рассмотреть вопрос экономического сотрудничества с третьими странами, сказал премьер-министр в ходе встречи.

«Ближайшее заседание межправительственного комитета по экономике – одним из вопросов будет реализация совместных проектов на рынках третьих стран, в частности в ракетно-космической сфере, авиастроении», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что совместными могут быть также проекты: атомные электростанции в Турции, Болгарии, Индии, Иордании. Также строительство ширококолейной железной дороги Кошице-Братислава-Вена. Также совместные проекты с третьими странами могут касаться модернизации энергетической инфраструктуры и производства минеральных удобрений.

***

«Мы прилагаем очень значительные усилия для того, чтобы найти, прежде всего, взаимовыгодный вариант решения этой задачи, взаимоприемлемый вариант», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом он обратил внимание на то, что сейчас промышленные предприятия Украины платят за газ 560 долл. за тысячу кубометров.

«Я не могу не обратить внимание ваше и ваших коллег на то, что сейчас, например, наши промышленники платят за газ 560 долларов за тысячу кубометров. Это рекордная цена. Такой цены практически нигде в Европе нет», - сказал украинский премьер.

Н.АЗАРОВ также выразил надежду, что решение газовых вопросов будет найдено в ближайшее время. «Решение должно быть найдено в ближайшее время», - отметил он.

***

Премьер-министр надеется, что согласование технических регламентов снимет проблемные вопросы в торговле с Россией.

«Это значительно облегчит наше взаимодействие и устранит те проблемные вопросы, которые иногда бывают в процессе нашей совместной деятельности», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона активно проводит работу в этом направлении.