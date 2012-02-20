Европейские эксперты одобряют УПК Януковича

Европейские эксперты не склонны считать, будто в проекте Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Украины есть нормы, которые могут повлиять на равенство сторон и соревновательность процесса. Такое мнение они высказали в ходе расширенного заседания Комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности и делегацией экспертов Совета Европы по проекту УПК 20 февраля, сообщает сайт "Багнет".

В частности, эксперт ЕС Эрик Сванидзе отметил, что опасения представителей оппозиции в украинском парламенте на счет того, что прокурор в новом УПК становится главным в следствии, лишено оснований, поскольку в конечном итоге «хотим мы или нет, именно прокурор вносит дело на рассмотрение суда, именно прокурор решает, отдавать ли дело в суд, именно прокурор отвечает за него».

Никаких чрезмерных полномочий в предоставлении прокурору права контролировать следствие эксперт не усматривает.

В свою очередь председатель научного комитета агентства по основным правам ЕС Джереми Макбрайт подчеркнул, что замечания, прозвучавшие со стороны правоохранительных органов Украины о том, что сторона обвинения при продлении сроков следствия обязана информировать не только о собранном фактаже, но и о планах следствия, отметил, что речь идет не про открытие информации, а о том, чтобы предоставить дополнительные веские основания для продления сроков следствия.

Также европейские эксперты призывают украинских законодателей сократить срок переходных положений и начинать все-таки менять уголовно-процессуальное законодательство, потому что «если не начинать, ничего не изменится».

Напомним, на заседании парламента 9 февраля нардепы приняли проект «обновленного» УПК в первом чтении, который был подан Президентом Украины.