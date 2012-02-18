Азаров: люди уже забыли, как президент и премьер устраивали цирк

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет, что есть вопросы, которые он обсуждает с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ «горячо».

Об этом он заявил в эфире программы «Шустер live» в пятницу вечером.

Отвечая на вопрос, доволен ли В.ЯНУКОВИЧ его работой, Н.АЗАРОВ сказал: «Давайте вы зададите этот вопрос самому президенту. Я регулярно докладываю президенту о работе правительства».

Премьер-министр подчеркнул, что кроме его докладов президент располагает достаточно широкой информацией о ситуации в стране и о том, что делает правительство.

«Надо сказать, что мы практически каждодневно в разном режиме общения обсуждаем эти проблемы. Президент дает поручения, высказывает свое неудовлетворение, если те или иные вопросы решаются недостаточно четко. Это обычная и нормальная работа. Слава богу, люди уже забыли, как президент и премьер устраивали цирки на экранах телевизора. Но это вовсе не означает, что нет каких-то вопросов, которые обсуждаются горячо. Такие есть вопросы», – сказал Н.АЗАРОВ.