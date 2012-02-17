Бережная - «за» компромиссный вариант закона о биометрических паспортах

Народный депутат Украины Ирина БЕРЕЖНАЯ (фракция Партии регионов) заявляет о целесообразности создания рабочей группы из представителей Кабинета министров и парламента по выработке компромиссного текста законопроекта о введении биометрических паспортов. Об этом депутат пишет в своем блоге на сайте «Корреспондент.нет».

«Из реальных дел на пути евроинтеграции, которые можно завершить в конкретные сроки, предприняв конкретные усилия, - реализация Плана действий по либерализации визового режима, - отмечает И.БЕРЕЖНАЯ. - Во втором докладе Европейской Комиссии о выполнении Украиной этого плана европейцы отметили «некоторый прогресс». Какой-никакой, а повод для оптимизма».

По словам И.БЕРЕЖНОЙ, «очень хорошо движутся дела в вопросе нелегальной миграции, и практически завершена адаптация украинского законодательства к европейскому в части предоставления убежища».

Кроме того, народный депутат отмечает, что «Украина стоит на пороге принятия нового Уголовно-процессуального кодекса. Принятие этого документа решит целый пласт социальных вопросов, на которые постоянно указывают европейцы. Речь идет и об общественном порядке и безопасности, и о фундаментальных правах».

«Достаточно сложным остается вопрос о безопасности документов и введении биометрических паспортов, - подчеркивает И.БЕРЕЖНАЯ.- Я полагаю, что было бы целесообразно создать рабочую группу из представителей парламента и Кабмина для выработки общего законопроекта, в котором были бы учтены пожелания главы государства, а также был бы найден компромисс в части других спорных норм. Такое решение – общий законопроект – позволило бы в минимальные сроки обеспечить приятие документа парламентом. А, значит, страна бы сделала еще один важный шаг в реализации плана действий».

Как сообщал УНИАН, 23 сентября 2011 года Верховная Рада приняла Закон "О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины", согласно которому личные документы в Украине должны были содержать чипы с биометрическими данными.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 21 октября того же года применил право вето к этому закону.

15 февраля 2012 г. пресс-служба Минюста сообщила, что в ближайшее время Кабинет министров внесет на рассмотрение Верховной Рады правительственный проект закона "О документах Украины, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину". Законопроект, который разработало Министерство юстиции на выполнение Национального плана по выполнению Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, был одобрен на заседании Кабмина 15 февраля.