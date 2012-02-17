Батькивщина: власть «спекулирует на теме здоровья Тимошенко»

Партия «Батькивщина» требует от властей прекратить спекуляции на теме здоровья экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

«Мы убеждены, что результаты медицинского обследования Юлии ТИМОШЕНКО должны комментировать исключительно врачи, которые проводили диагностику. И генпрокурор ПШОНКА, и чиновники из Минздрава и МИД занимаются ни чем иным, как манипулированием информацией и сознательными политическими спекуляциями», - подчеркнули в «Батькивщине».

Кроме того, в партии возмущены фактом «оперативной слежки» за специалистами из Канады, информация о которой была обнародована в прессе.

«Это недопустимый факт, которым действующие украинские власти фактически выразили недоверие правительству Канады, по инициативе которого для обследования Юлии ТИМОШЕНКО были направлены именно те врачи, которые прибыли в Украину», - заявили в партии.

«Подобные заявления однозначно являются давлением на врачей, которые проводили диагностику, и это давление должно быть немедленно прекращено», - убеждены в «Батькивщине».

Как сообщалось, 14-15 февраля медицинская комиссия в составе немецких, канадских и украинских специалистов обследовала Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.

Сегодня, 17 февраля, генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявил, что согласно результатам обследования Ю.ТИМОШЕНКО, проведенного зарубежными врачами, она не нуждается ни в стационарном лечении, ни в оперативном вмешательстве.