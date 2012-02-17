Пшонка считает, что Тимошенко поправит здоровье в тюрьме

Согласно результатам обследования экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, проведенного зарубежными врачами, она не требует ни стационарного лечения, ни оперативного вмешательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске заявил генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«Никакого стационарного, тем более операционного, лечения, по заключению врачей, Ю.ТИМОШЕНКО не нужно», - сказал генпрокурор.

По его словам, диагноз, который поставлен Ю.ТИМОШЕНКО врачами Германии и Канады, «практически сходится с диагнозами, которые предварительно ставили украинские медики». «У ТИМОШЕНКО проблемы поясничной части позвоночника», - сказал он.

При этом В.ПШОНКА сказал, что заключения врачей являются конфиденциальной информацией, и они были переданы экс-премьеру.

Также генпрокурор подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО отказалась сдать кровь на анализ. «Это право ТИМОШЕНКО, но это было бы необходимо для более глубокой диагностики состояния здоровья ТИМОШЕНКО», - сказал В.ПШОНКА.

Также генеральный прокурор подчеркнул, что ГПУ и пенитенциарная служба Украины всячески способствовали обследованию Ю.ТИМОШЕНКО зарубежными врачами.

Как сообщалось, 14-15 февраля медицинская комиссия в составе немецких, канадских и украинских специалистов обследовала Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.