Кравчук хотел бы видеть Кличко в парламенте, а не в мэрии

Перед тем как избираться мэром Киева, Виталию Кличко стоит победить на выборах в парламент и возглавить там фракцию. Так считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Я бы хотел, чтобы Кличко пошел в парламент и возглавил фракцию. После этого он нашел бы в парламенте общенациональный интерес, почувствовал Украину не с позиции депутата горсовета. Потом он мог бы стать мэром и не только мэром», - отметил Кравчук в интервью «Главкому».

При этом Леонид Кравчук отмечает, что «растут новые политики. Яценюк и Кличко - это новая генерация политиков. В их деятельности, оценках и амбициях больше демократизма, чем было в период 1991-2005 годов. Но это не значит, что они готовы занять общенациональную трибуну и стать общенациональными лидерами. Яценюк и Кличко еще не готовы».

«Я хорошо их знаю, но, несмотря на то, что они не готовы сегодня, они могут быть готовыми завтра», - отметил Кравчук.

По словам первого президента Украины, «в аду парламентской борьбы они могут пройти большую школу. Работа над созданием большинства, парламентских структур - один день такой школы стоит месяцев и лет».