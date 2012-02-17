Янукович о выборах, судах, демократических стандартах и издевательствах

В Украине должны утверждаться высокие демократические стандарты.

Это подчеркнул Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совещании с хозяйственно-административным активом Полтавской области, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы хотим, чтобы в Украине утверждались демократические стандарты, хотим, чтобы наши партнеры видели Украину как современное государство, которое двигается по этому пути», - отметил он.

Президент подчеркнул особую актуальность этого вопроса в контексте проведения парламентских выборов в октябре текущего года.

Глава государства отметил, что речь идет о совершенствовании национального законодательства, которое обеспечит защиту прав и свобод человека, принятии нового Уголовного процессуального кодекса, законов об адвокатуре и прокуратуре. Президент добавил, что они будут приняты уже в этом году.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что указанные законы безусловно приблизят Украину к европейским стандартам, значительно поднимут уровень защиты прав человека и создадут равные условия для каждого гражданина с точки зрения справедливого судопроизводства.

Говоря о важности реформирования работы правоохранительных органов, Президент отметил: «В прошлое должна отходить практика нарушения прав человека, издевательства над человеком. Мы должны избавиться от этого явления, и над этим мы будем работать», - сказал Президент.