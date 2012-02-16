Зарубежные врачи не исключают, что Тимошенко понадобится операция?

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что немецкие и канадские врачи по результатам обследования констатировали тяжелое состояние здоровья его подзащитной.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Немецкие и канадские врачи совершенно четко констатировали тяжелое состояние здоровья Юлии ТИМОШЕНКО, констатировали проблемы со спиной, о которых и экс-премьер, и защита говорили в течение четырех месяцев", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, реальное состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО было известно чиновникам Министерства здравоохранения Украины. "Но Минздрав предлагал как лечение лечебную физкультуру и даже запрещал костыли, а независимые врачи говорят о необходимости серьезного комплексного лечения, не исключая оперативное вмешательство. Примерно к таким выводам пришли немецкие и канадские врачи", – отметил адвокат.

С.ВЛАСЕНКО также сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО до сих пор не ознакомлена с результатами обследования врачами международной медицинской комиссии, которая была сформирована по предложению правительств Канады и Германии.

"Юлия ТИМОШЕНКО держала конверт (с выводами немецких врачей - УНИАН) несколько минут. У нее забрали этот конверт", – сообщил защитник экс-премьера.

"Как только мы получим выводы немецких и канадских врачей, мы часть обнародуем", – пообещал С.ВЛАСЕНКО.

Однако, по его словам, по предварительным выводам врачей Ю.ТИМОШЕНКО требуется специализированное комплексное лечение. "И такое лечение невозможно в условиях тюрьмы, поскольку это серьезное лечение", – отметил защитник.

В то же время, отметил С.ВЛАСЕНКО, чиновники Министерства здравоохранения Украины уже сейчас пытаются манипулировать результатами обследования Ю.ТИМОШЕНКО.

"В течение двух дней за стенами Качановской колонии происходило действо, которое очень трудно назвать нормальной работой медицинской комиссии. Чиновники Минздрава, в частности, речь идет о заместителе министра Раисе МОИСЕЕНКО и о господине ПОЛЯКОВЕ (Евгении ПОЛЯКОВЕ - УНИАН), который является руководителем медицинского департамента Государственной пенитенциарной службы.

С их стороны на Юлию ТИМОШЕНКО и на иностранных врачей оказывалось давление с требованием нарушить базовый принцип конфиденциальности общения врача с пациентом. Они требовали шантажом, угрозами прекратить работу комиссии, разглашения информации о состоянии ее здоровья чиновникам Минздрава", – сказал С.ВЛАСЕНКО.

Защитник добавил, что такие действия можно расценить как преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

"Как только передали конверт тюремщикам, начались какие-то непонятные утечки. Это прямое вмешательство в частную жизнь, это уголовно наказуемое преступление", – заявил С.ВЛАСЕНКО.