Суд разблокировал критический сайт о деятельности ГАИ
20:14, 16 февраля 2012Политика
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Решение огласил сегодня
Деснянский райсуд Киева отменил решение о блокировании сайта "Дорожный контроль".
Соответствующее решение суд огласил 16 февраля, рассмотрев заявление владельцев сайта о неадекватности принятых мер.
В течение пятницы активисты сайта завезут решение хостинг-провайдеру и работа ресурса возобновится.
Как известно, 14 февраля решением Деснянского райсуда Киева была временно прекращена работа сайта "Дорожный контроль".
Данное решение было принято без ведома "Дорожного контроля" в деле по иску инспектора "Кобры" ГАИ МВД Гетманцева Г.В. к "Дорожному контролю".
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