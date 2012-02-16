Суд разблокировал критический сайт о деятельности ГАИ

Решение огласил сегодня

Деснянский райсуд Киева отменил решение о блокировании сайта "Дорожный контроль". Соответствующее решение суд огласил 16 февраля, рассмотрев заявление владельцев сайта о неадекватности принятых мер. В течение пятницы активисты сайта завезут решение хостинг-провайдеру и работа ресурса возобновится. Как известно, 14 февраля решением Деснянского райсуда Киева была временно прекращена работа сайта "Дорожный контроль". Данное решение было принято без ведома "Дорожного контроля" в деле по иску инспектора "Кобры" ГАИ МВД Гетманцева Г.В. к "Дорожному контролю". Украинская правда

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