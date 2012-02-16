Минздрав: Тимошенко ознакомили с выводами независимой медкомиссии

Информация о том, что Юлия Тимошенко не была ознакомлена с результатами обследования, не соответствует действительности. Об этом заявляет пресс-служба МОЗ Украины

"С выводами обследования немецких врачей Тимошенко была ознакомлена 15 февраля в 14.00 в присутствии всех членов независимой медицинской комиссии.

Канадские врачи, которые были представлены частно практикующими семейными врачами первичного звена, а также акушером-гинекологом, проводили первичный осмотр Тимошенко 15 февраля 2012 в течение дня несколько раз.

Выводы и рекомендации канадских медиков также были доведены до сведения пациентки.

15 февраля во время очередного осмотра в присутствии канадских врачей Тимошенко дала письменное согласие на ознакомление всеми членами независимой медицинской комиссии с выводами немецких и канадских врачей в соответствии с трехсторонней договоренностью для принятия общего решения относительно диагноза и рекомендаций о дальнейшей тактике оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минздрава.

Министерство утверждает, что специалистами комиссии был установлен окончательный диагноз Тимошенко, а рекомендации по терапевтическому лечению и реабилитации заключенной врачи передали Государственной пенитенциарной службы.

"Основные направления диагностики и реабилитации, изложенные в выводах совместной медицинской комиссии, соответствуют предыдущим выводам украинских специалистов.

Распространенная в СМИ информация о том, что якобы врачи советуют Тимошенко хирургическое вмешательство, не соответствует действительности.

"В частности, по словам иностранных и отечественных врачей, необходимости в госпитализации и оперировании Тимошенко нет", - заявляют в Минздраве.