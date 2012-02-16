Завтра БЮТ передаст «те самые» деньги больным детям?

В пятницу, 17 февраля, в 13.00 в помещении Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской больницы «Охматдет» народные депутаты от «БЮТ-Батьківщини» передадут на закупку лекарств для детей с онкогематологическими заболеваниями 3,6 млн. грн.

Средства будут переданы представителям опекунского совета «Охматдета» в присутствии заведующих отделениями, врачей, родителей пациентов, сообщили УНИАН в опекунском совете.

Центр находится по адресу: ул. Шолуденко, 10.

Справки по телефонам: (067) 233-49-48 и (067) 656-62-66.