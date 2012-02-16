Завтра БЮТ передаст «те самые» деньги больным детям?
17:35, 16 февраля 2012Политика
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В присутствии врачей и родителей пациентов
В пятницу, 17 февраля, в 13.00 в помещении Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской больницы «Охматдет» народные депутаты от «БЮТ-Батьківщини» передадут на закупку лекарств для детей с онкогематологическими заболеваниями 3,6 млн. грн.
Средства будут переданы представителям опекунского совета «Охматдета» в присутствии заведующих отделениями, врачей, родителей пациентов, сообщили УНИАН в опекунском совете.
Центр находится по адресу: ул. Шолуденко, 10.
Справки по телефонам: (067) 233-49-48 и (067) 656-62-66.
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