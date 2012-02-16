Минздрав: к Тимошенко Канада прислала двух семейных врачей и гинеколога

В Министерстве здравоохранения надеются, что разница в квалификационном уровне членов совместной медицинской комиссии от трех стран не создаст препятствий в определении диагноза экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и оптимального лечения для нее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, «сегодня завершила работу совместная медицинская комиссия по обследованию Юлии ТИМОШЕНКО. Поддержав соответствующую инициативу наших зарубежных партнеров, Украина создала прецедент в новейшей мировой истории, обеспечив осужденной к тюремному заключению гражданке возможность консультации с иностранными специалистами, что является недоступным для других осужденных украинцев».

При этом в Минздраве отметили «особую ответственность, с которой к данному вопросу отнеслись немецкие партнеры, отправив в состав комиссии известных профильных специалистов с неоспоримой репутацией и профессорскими степенями. Такого же уровня специалисты были введены в состав комиссии и со стороны Министерства здравоохранения Украины».

В то же время, отметили в министерстве, «канадская часть комиссии формировалась по инициативе украинской общины в этой стране и в результате была организована за счет двух семейных врачей и одного гинеколога. Разница в квалификационном уровне членов комиссии от трех стран, надеемся, не создаст препятствий в определении диагноза Юлии ТИМОШЕНКО и оптимального лечения для нее».