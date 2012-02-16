Ющенко собрался на выборы по партсписку объединенной оппозиции

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отказался от идеи баллотироваться в следующий парламент по мажоритарному округу. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью Weekly.ua.

«Я решил для себя, что идти по округу не могу, потому что это слабая позиция, - сказал он. - Она бы свидетельствовала о том, что я позаботился о себе, нашел округ, где пройду, и меня не интересует, что будет с моей политической силой».

В.ЮЩЕНКО уверен, что ему стоит идти на выборы по партийному списку объединенной оппозиции. «Я для себя поставил вопрос по-другому. Моя и другие политические силы пройдут процесс консолидации и выступят как единая политическая платформа. Я же буду присутствовать в том месте и в том качестве, которые окажутся необходимы для этого политического движения. Будет это первый номер в списке, или сто первый, или вообще никакой - я приму любой ответ на этот вопрос».

В то же время В.ЮЩЕНКО считает неинтересным для себя вопрос, будет ли он баллотироваться еще на пост Президента. «Уважаемые, я молод, однако уже побывал на всех главных должностях в этой стране», - напомнил он.