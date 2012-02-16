Луценко грозит новым Майданом и советует ПР учиться на судьбе Каддафи

«То, что мое пребывание в камере не является результатом борьбы с коррупцией – не вызывает никакого сомнения», - такое экс-глава МВД Юрий Луценко заявил в своем последнем слове в суде. “В моем обвинении нет ни одной копейки личной пользы, а все действия, которые Генпрокуратура считает незаконными, делались, делаются и будут делаться всеми министрами внутренних дел. Но на скамье подсудимых – я один”, - объяснил Луценко.

По его мнению, есть 4 основных причины расправы над ним:

1. Месть за страх, пережитый в 2005-2009 годах. “Вал раскрытых резонансных преступлений был шоком для вечно неприкосновенных”, - заявил экс-министр. Отсутствие соответствующего вала наказаний, по его мнению, объясняется тем, что это “было компетенцией приватизированной «регионалами» Генпрокуратуры. «Свой» Потебенько, потом Пискун, потом Медведько, сейчас Пшонка «своих» не сдали”.

2. “Это расплата за выборы 2010 года, за то, что я, как и в 2006-ом году, занял принципиальную позицию на недопущение фальсификаций”. Луценко утверждает, что именно с его подачи “вычеркнули более миллиона «мертвых душ», “не допустили печатания дополнительных бюллетеней”, “запретили подвоз оплаченного электората в день выборов”. Луценко утверждает, что из-за этого ожидаемая ПР победа с разрывом в 10-15% превратилась в 3%.

3. “Мое заключение, как и заключение Тимошенко – это и публичное наказание Майдана, направленное на запугивание миллионов свободных украинцев, которые смогли сделать рывок к свободе и демократии в 2004 году”.

И наконец последняя причина наказания – это “командность демократов”, которая является “угрозой режиму воров и лгунов”. Именно за командность, по мнению Луценко, пострадали лидеры двух политических сил, которые выиграли последние парламентские выборы в 2007-ом году и вместе действовали до ареста в 2010-ом году.

В том, что страна так и не реализовала своего шанса после Оранжевой революции Луценко винит “полное отсутствие у Президента Ющенко плана реформ и маниакальную борьбу с Тимошенко”. “Я десятки раз пытался соединить их – Ющенко и Тимошенко – ради работы. Спрашивал, к примеру: почему приватизация половины украинских облэнерго премьером Ющенко в 2000 году – это реформа украинской энергетики, а попытка доприватизировать остальное премьером Тимошенко – измена национальным интересам, на что налагалось президентское вето?”, - рассказал политик.

И на данном этапе “фактом стало то, что государственная власть украдена у людей”. Верховная Рада превратилась в "торжище политических проституток по вызову” – “Пигмеи духа на Эвересте украденных денег пытаются выдать себя за украинских законодателей”.

“Через дорогу – из Кабинета министров попахивает архивом, иногда разрытой могилой, - утверждает экс-председатель МВД. - Только тараканы в голове Азарова могут аплодировать стоя этой кунсткамере УССР по методам и вооруженной преступной группировке по целям!”

К тому же “власть Януковича уже давно не донецкая, говорит Луценко. - Она межигорская, со всеми признаками мафиозного семейного клана, целью которого является полная и неограниченная власть, конвертированная в деньги, и деньги, конвертированные во власть”. Но политик знает, как “убить межигорского Дракона” и рекомендует для этого соответствующее “копье” - “максимальную явку и тотальный контроль общественных наблюдателей” на будущих выборах.

Политик не исключает, что власть попробует изменить правила выборов. Впрочем он убежден, что в таком случае уже сейчас нужно заявить, что оппозиция не будет принимать участие в таких недемократических игрищах. Тогда все решит Майдан. “Достаточно уже того, что Партия регионов на год затянула полномочия «Верховної Зради». Как учит судьба Каддафи, нужно своевременно уметь сдаться!”, - заявил Луценко.

Полностью текст речи Юрия Луценко в суде смотрите тут