НУ: у Печерского суда остался единственный шанс исправить репутацию

Председатель центрального исполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК предупреждает власть, что за незаконное преследование оппозиционных политиков придется отвечать по закону.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, он заявил: «В любом случае, должностным лицам этого режима не избежать ответственности за свои незаконные решения, в том числе за преследование оппозиционных политиков».

По словам С.БОНДАРЧУКА, привлечение к уголовной ответственности, "очевидно невиновного оппозиционного политика Юрия ЛУЦЕНКО является свидетельством преступного характера этой власти и полной деградации правоохранительной системы Украины".

Он убежден, что настоящая цель процесса над бывшим министром внутренних дел заключается не в том, чтобы установить истину или восстановить справедливость. "Это – показательное судилище над одним из полевых командиров Помаранчевого майдана, попытка криминальной власти самоутвердиться за счет циничного надругательства над нормами морали и права, запугать миллионы украинцев, недовольных нынешней политической и экономической ситуацией», - считает С.БОНДАРЧУК.

«Однако попытки запугать оппозицию и граждан обречены на провал. Приговор ЛУЦЕНКО станет следующим этапом в делегитимации этой власти и еще одним шагом к ее смене», - отметил он.

В то же время, по словам С.БОНДАРЧУКА, у Печерского райсуда еще остается последний шанс доказать свою независимость и хотя бы частично исправить свою «сильно подмоченную репутацию и негативный международный имидж Украины». «Мы убеждены, что власть должна немедленно освободить всех политических заключенных, включая экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО», - заявил он.