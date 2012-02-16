НУ: у Печерского суда остался единственный шанс исправить репутацию
"Попытки запугать обречены на провал"
Председатель центрального исполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК предупреждает власть, что за незаконное преследование оппозиционных политиков придется отвечать по закону.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, он заявил: «В любом случае, должностным лицам этого режима не избежать ответственности за свои незаконные решения, в том числе за преследование оппозиционных политиков».
По словам С.БОНДАРЧУКА, привлечение к уголовной ответственности, "очевидно невиновного оппозиционного политика Юрия ЛУЦЕНКО является свидетельством преступного характера этой власти и полной деградации правоохранительной системы Украины".
Он убежден, что настоящая цель процесса над бывшим министром внутренних дел заключается не в том, чтобы установить истину или восстановить справедливость. "Это – показательное судилище над одним из полевых командиров Помаранчевого майдана, попытка криминальной власти самоутвердиться за счет циничного надругательства над нормами морали и права, запугать миллионы украинцев, недовольных нынешней политической и экономической ситуацией», - считает С.БОНДАРЧУК.
«Однако попытки запугать оппозицию и граждан обречены на провал. Приговор ЛУЦЕНКО станет следующим этапом в делегитимации этой власти и еще одним шагом к ее смене», - отметил он.
В то же время, по словам С.БОНДАРЧУКА, у Печерского райсуда еще остается последний шанс доказать свою независимость и хотя бы частично исправить свою «сильно подмоченную репутацию и негативный международный имидж Украины». «Мы убеждены, что власть должна немедленно освободить всех политических заключенных, включая экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО», - заявил он.