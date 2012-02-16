Афганцы объяснили, почему повернулись спиной к Яуковичу

Лидер Всеукраинской общественной организации воинов-афганцев «Никто, кроме нас» Александр КОВАЛЕВ обвиняет лидера «Союза ветеранов Афганистана» Сергея ЧЕРВОНОПИСКОГО в том, что он «ничего не сделал для ветеранского движения», лишь «жадно распределяет подачки властей».

Об этом А.КОВАЛЕВ заявил УНИАН, комментируя вчерашнее высказывание С.ЧЕРВОНОПИСКОГО, что воины-афганцы, развернувшиеся 15 февраля спиной к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, – «политическая подтанцовка Наталии КОРОЛЕВСКОЙ...».

По словам А.КОВАЛЕВА, «возле нас вчера (у памятника воинам-интернационалистам в Киеве – УНИАН) стояли разные политики: и Михаил ВОЛЫНЕЦ, и Петр СИМОНЕНКО, и Анна ГЕРМАН, и Татьяна БАХТЕЕВА и Наталья КОРОЛЕВСКАЯ. Хотя мы не приветствуем участие политиков, но в этот день, в наш праздник (день вывода войск из Афганистана – УНИАН) мы от всех принимали поздравления и никого не прогоняли».

Как сказал лидер НКН, «мы пришли возложить цветы к памятнику погибших воинов. Но вынуждены были полтора часа ждать. И поэтому по команде кругом повернулись спиной к Президенту”.

По словам А.КОВАЛЕВА, “С.ЧЕРВОНОПИСКИЙ, который уже двадцать лет в политике, и ничего не сделал ни для ветеранского движения, ни для матерей, ни для общества, жадно распределяет подачки властей. Сейчас господин ЧЕРВОНОПИСКИЙ идет в парламент. Это решение власти приняли, услышав, что баллотироваться собирается «Никто, кроме нас».

По словам главы НКН, «то, что для нас - возможность изменить страну, для С.ЧЕРВОНОПИСКОГО - подтанцовка для Президента, бизнес, чтобы выступать спикером и отбеливателем власти».

А.КОВАЛЕВ сказал: «Мы думаем, что этот человек просто разваливает ветеранское движение».

При этом А.КОВАЛЕВ подчеркнул: «Мы много раз показывали, что мы не боимся. Мы не боялись бунтовать возле парламента на Грушевского. Мы не боялись, когда налоговая брала штурмом наш офис. Мы и сейчас не боимся. Любой из тех, кто встал спиной к Президенту, готов умереть за свою страну. И в Украине больше нет такой организации, с такой закалкой, с таким количеством штыков, с такой честью и смелостью».