Власенко заявляет об очередной «войне» медиков под камерой Тимошенко

Канадские медики до сих пор не могут обследовать экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

«По состоянию на 16.30 врачи из Канады, которые входят в состав международной медицинской комиссии, которая занимается обследованием Юлии ТИМОШЕНКО, не могут начать обследование», - заявил ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

По его словам, «чиновники Минздрава требуют от международных медиков нарушить правила конфиденциальности отношений между врачами и пациентами и предоставить «медикам от Банковой» доступ к результатам обследования Юлии ТИМОШЕНКО».

Защитник экс-премьера также заявил, что чиновники от Минздрава также «принуждают Юлию ТИМОШЕНКО дать разрешение на то, чтобы международные врачи предоставили чиновникам от Минздрава результаты медицинских исследований».

«Препятствование в работе международной медицинской комиссии создается с целью манипуляции информацией относительно состояния здоровья Юлии ТИМОШЕНКО», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

В то же время Государственная пенитенциарная служба Украины информирует, что по состоянию на 16.00 продолжается обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО канадскими и украинскими врачами, включенными в состав комиссии.

Как сообщал УНИАН, защитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО надеется, что уже в ближайшее время будут обнародованы результаты обследования его подзащитной, который проводили иностранные врачи. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Он выразил надежду, что конверт с результатами обследования немецкими врачами уже находится у Ю.ТИМОШЕНКО. Защитник добавил, что конверт с этими результатами был передан медицинскому работнику Качановской колонии при условии, что этот конверт обязательно попадет в руки Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время С.ВЛАСЕНКО отметил, что ни вчера, ни сегодня к Ю.ТИМОШЕНКО не пустили ни защитников, ни дочку, и поэтому нет окончательной информации, получила ли Ю.ТИМОШЕНКО конверт с результатами обследования.

С.ВЛАСЕНКО также сообщил, что, по имеющейся у него информации немецкие врачи уже отбыли домой, а канадские врачи продолжают обследование.

«Надеюсь, что окончательные результаты будут обнародованы уже в ближайшие дни», - сказал С.ВЛАСЕНКО, добавив, что информация о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО будет предоставлена также и обществу, кроме той, которая имеет конфиденциальный характер.

Отвечая на вопрос, не боится ли защита Ю.ТИМОШЕНКО, что работники Государственной пенитенциарной системы обнародуют неправдивую информацию, которая якобы предоставлена им немецкими врачами, С.ВЛАСЕНКО выразил надежду, что власть все же на это не пойдет. «Если будет обнародована какая-то не такая информация, то Юлия Владимировна даст разрешение на распространение информации немецкими врачами», - сказал он.