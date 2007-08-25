Кучма не давал согласия блоку КУЧМА на использование его фамилиии

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА заявляет, что не давал своего согласия организаторам блока «КУЧМА» на использование такой аббревиатуры.

Об этом он сказал в интервью журналу «Профиль», обновленный выпуск которого вышел сегодня.

В частности, на вопрос об отношении к блоку “КУЧМА”, экс-президент сказал: «Я категорически против этого и согласия своего не давал».

Как рассказал Л.КУЧМА, инициаторы создания блока звонили ему и спрашивали, на что он им ответил: “Ребята, я окончил свою президентскую каденцию и в большую политику не вернусь, тем более что я не раз об этом говорил”. Вместе с тем создатели блока ответили, по словам Л.КУЧМЫ, что им его согласие и не нужно: «Мол, мало ли есть людей с фамилией КУЧМА?!».

Кроме того, экс-Президент подчеркнул, что не хочет, чтобы на его имени спекулировали. «Я же Президент Украины. Я им был и остаюсь. Хотя поддерживаю все политические силы, которые в стратегии упираются на принципы стабильности и предсказуемости в государстве», - сказал Л.КУЧМА.

Говоря о перспективе создания после выборов широкой коалиции, Л.КУЧМА заявил, что выступает за широкую коалицию, но при одном условии: в ней должны остаться коммунисты и социалисты. «Чтобы избежать шантажа и спекуляций: мол, я сегодня выйду – и все развалится. А если две силы, Партия регионов и «Наша Украина», идеологически стоящие на разных платформах, сойдутся, то это не исключает жестокого противостояния, хотя для будущего страны такое объединение необходимо», считает экс-Президент.

Как сообщал УНИАН, блок “КУЧМА” создали две партии, - "Союз" и "Центр". Аббревиатуру "КУЧМА" члены блока расшифровывают как Конституция, Украина, Честь, Мир и Антифашизм.

В пресс-службе партии «Союз» УНИАН 10 августа сообщали, что, несмотря на то, что второй Президент независимой Украины Л.КУЧМА не будет участвовать в парламентских выборах в составе блока «КУЧМА», он дал разрешение на использование такой аббревиатуры. «Вопрос согласован с Л.КУЧМОЙ, с его стороны нет возражений», - отметили в пресс-службе «Союза».

Блок политических партий под названием "КУЧМА" 19 августа утвердил избирательный список. В него вошли 232 кандидата. В первой пятерке: Александр ВОЛКОВ, Александр ЗАДОРОЖНЫЙ, Лев МИРИМСКИЙ, Виктор ГОЛОВКО, Виктор РОЗВАДОВСКИЙ.