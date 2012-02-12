Тягнибок: Объединенная оппозиция стопроцентно победит в 115 округах

Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК считает, что объединенная оппозиция на осенних выборах в Верховную Раду стопроцентно одержит победу в 115 мажоритарных округах и за 70 округов еще поборется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кременчуге Полтавской области.

По его словам, сегодня «Батькивщина», «Фронт змін» и «Свобода», а также ряд других партий, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре, имеют все шансы выдвинуть в 115 округах единого кандидата, который одержит победу.

«За 50-70 округов мы еще поборемся. И понятное дело, пройдем по спискам», -сказал О.ТЯГНИБОК.

При этом он подчеркнул, что Партии регионов необходимо набрать 300 голосов для внесения изменений в Конституцию, чтобы избирать Президента в парламенте.

«Однако такого не будет. Народ такого не допустит и мы победим», - сказал О.ТЯГНИБОК.