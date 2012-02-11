Народный рух подвел итог президентства Януковича

Народный Рух Украины заявляет, что за два года президентства Виктора ЯНУКОВИЧА под угрозой очутились все сферы общественной жизни.

Об этом говорится в заявлении НРУ, переданном УНИАН.

«25 февраля исполняется два года, как разрушается наше государство режимом ЯНУКОВИЧА. Под угрозой очутились все без исключения сферы общественной жизни. Попирается все украинское, национальное. Космополитический криминалитет все наглее расширяет зону своей деятельности», - отмечается в документе.

Авторы заявления напоминают, что В.ЯНУКОВИЧ в своей избирательной программе обещал реформы практически во всех сферах.

«Результат гарантировался тоже ошеломляющий - за пять лет Украина должна войти в двадцатку мощнейших стран мира. Но какую из проведенных реформ правительством ЯНУКОВИЧА не возьми - все антинародные», - считают в НРУ.

«В соответствии с индексом экономической свободы The Heritage Foundation и The Wall Street Journal, Украина в 2011 году заняла 164 место, опустившись на свыше 30 пунктов», - говорится в заявлении НРУ.

В партии отмечают, что по данным ООН, за чертой бедности находится четверо из пяти украинцев. В рейтинге развития общества ООН Украина в 2011 году опустилась на 7 позиций и занимает 83 место.

«Не произошло ни обещанного перехода к контрактной армии в 2011 году, ни ипотечного кредитования под 7 процентов, ни 200 тысяч (за два года) бесплатных квартир бюджетникам, малообеспеченным, молодым семьям (за десять лет было обещано выделить миллион квартир бюджетникам)», - отмечают авторы заявления.

«Зато жизнь самого Виктора Федоровича действительно улучшилась. Он, по версии журнала "Корреспондент", занимает почетное третье место после Барака ОБАМЫ и Дмитрия МЕДВЕДЕВА по цифрам расходов разных стран на содержание своего первого лица. На его содержание ежедневно тратится 229 тысяч долларов (1 млн. 832 тыс. гривен) при минимальной среднемесячной зарплате в стране 1000 гривен», - констатируют в НРУ.

«Благодаря сдаче национальных интересов нынешней властью, Черноморский флот РФ будет находиться на территории Украины до 2042 года. Народных депутатов Украины даже лишили инициативы вносить на рассмотрение Верховной Рады вопрос о денонсации этого соглашения. Экспансионистские амбиции Кремля вынудили В.ЯНУКОВИЧА и его команду отказаться от курса на евроатлантическую интеграцию и провозгласить непонятную «внеблоковость», - заявляют авторы документа.

В НРУ убеждены: «В мире, если и говорят об Украине, то исключительно в контексте свертывания демократии, внедрения диктаторского режима, нарушения прав человека, отсутствия правосудия и усиления цензуры в СМИ».

«Сконцентрировав в своих руках всю полноту власти через подконтрольное большинство в Верховной Раде, Верховном и Конституционном судах, через право единолично назначать министров, руководителей силовых структур и администраций ЯНУКОВИЧ жестоко расправляется с лидерами оппозиции и со всеми несогласными с его режимом», - отметили в НРУ.

«В то же время команда ЯНУКОВИЧА повсеместно вычищает украинский язык из употребления. Ряд должностных лиц открыто позволяют себе надругательство над государственным языком», - сетуют авторы заявления.

«На фоне этих процессов, команда В.ЯНУКОВИЧА навязывает украинскому обществу и миру прокремлевский взгляд на украинскую историю. Через подконтрольные суды власть лишает званий Героя Украины великих фигур украинского прошлого Степана Бандеры и Романа Шухевича. Из учебников истории исподтишка изымаются страницы о героях Крут, Украинской повстанческой армии, а из программы по украинской литературе - произведения о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов», - говорится в документе.

«В связи с этим Народный Рух Украины призывает все демократические силы, весь миролюбивый и работящий украинский народ сплоченностью и ответственностью остановить антиукраинское нашествие, не допустить в Верховную Раду во время выборов в октябре нынешнего года представителей провластного большинства - членов Партии регионов, Компартии, Народной партии ЛИТВИНА и их сторонников. Лишь от нас — украинцев – зависит последующая судьба Украины», - отмечается в заявлении НРУ.